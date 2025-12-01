Kalpaka muzejā un piemiņas vietā “Airītes” atklāta Slovēnijas vēstniecības viesizstāde
Saldū atklāta Slovēnijas vēstniecības viesizstāde “Ģenerālis Rūdolfs Maisters un kaujas par Slovēnijas ziemeļu robežu”, kas Oskara Kalpaka muzeja “Airītes” Saieta namā iepazīstina ar izcilā virsnieka dzīvi, militāro mantojumu un vēsturiskajiem materiāliem. Notikums kļūst par simbolisku tiltu starp Latviju un Slovēniju, stiprinot vēsturisko atmiņu un kultūras sadarbību.
28. novembrī Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts un pašvaldības izpilddirektore Nellija Kleinberga piedalījās Slovēnijas vēstniecības viesizstādes “Ģenerālis Rūdolfs Maisters un kaujas par Slovēnijas ziemeļu robežu” atklāšanas pasākumā.
Izstāde tika atklāta Oskara Kalpaka muzeja un piemiņas vietas “Airītes” izstāžu un konferenču mājā “Saieta nams”, un tā būs apskatāma muzeja apmeklētājiem.
Izstādi atklāja Slovēnijas vēstnieks Tomažs Matjašecs (Tomaž Matjašec). Uzrunas teica Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes komandieris pulkvedis Edmunds Svenčs, Latvijas Kara muzeja direktore Kristīne Skrīvere, Slovēnijas aizsardzības atašejs Gorazd Bartol un Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts.
Ģenerālis Rūdolfs Maisters (1874–1934) bija virsnieks un kultūras darbinieks, kurš 20. gadsimta sākumā ieņēma īpaši nozīmīgu lomu Slovēnijas ziemeļu robežas aizsardzībā. Izstāde sniedz ieskatu šī izcilā ģenerāļa daudzpusīgajā dzīvē, militārajā karjerā un atstātajā mantojumā.
Izstādē apskatāmas vēsturiskas fotogrāfijas un dokumenti no Dr. Franc Sušnik Koroškas reģiona Centrālās bibliotēkas un Mariboras Universitātes bibliotēkas krājumiem, tostarp materiāli no viņa dienesta laika un privātās dzīves.
Šī izstāde ne vien atklāj ģenerāļa Rūdolfa Maistera vēsturisko nozīmi, bet arī kļūst par simbolisku tiltu starp Latviju un Slovēniju, stiprinot abu valstu vēsturisko atmiņu un kultūras sadarbību.