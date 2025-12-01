Ugunsdzēsēju tur aizdomās par svešas naudas tērēšanu un narkotiku glabāšanu pārdošanai
Iekšējās drošības birojs rosinājis apsūdzēt ugunsdzēsēju par svešas maksājumu kartes izmantošanu un marihuānas glabāšanu.
IDB rosinājis Rīgas Ziemeļu prokuratūrai kriminālvajāšanu pret VUGD Rīgas reģiona pārvaldes amatpersonu par sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu un narkotisko vielu neatļautu iegādāšanos un glabāšanu realizācijas nolūkā, kā arī pret privātpersonu - par datu nelikumīgu izplatīšanu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli.
IDB pirmstiesas izmeklēšanas gaitā noskaidroja, ka privātpersona, mantkārīgu motīvu vadīta, piekrita piedāvājumam nodot sev piederoša kredītiestāžu un maksājumu sistēmu konta piekļuves tiesības VUGD amatpersonai, kas deva iespēju tai nelikumīgi izmantot kontu un tam piesaistīto maksājumu karti.
Vienlaikus IDB guva pierādījumus tam, ka VUGD amatpersona realizācijas nolūkā savā dzīvesvietā glabāja narkotiskās vielas - marihuānu un morfīnu saturošu šķidrumu.