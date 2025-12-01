Ziemassvētku Muzikālais vilciens aicina doties svētku noskaņu notvert Ogres novadā.
Novadu ziņas
Šodien 14:39
Ogrē sāk kursēt Muzikālais vilciens
Ziemassvētku gaidīšanas laiks Ogres novadā arī šogad sācies īpaši sirsnīgi un skanīgi. Maršrutā Rīga–Ogre iedzīvotājus un viesus priecēs Muzikālais vilciens, kurā kopā ar muzikālajiem rūķiem no grupas “Sunny Groove Dixie” varēs sajust pirmās svētku noskaņas.
Ceļā rūķi no “Sunny Groove Dixie” pārsteigs ar dzīvo mūziku, dāvājot īstu svētku gaisotni un siltus mirkļus.
Ogres novada pašvaldība norāda: arī šogad, gluži kā ik reizi, iedzīvotājus un viesus sagaidīs jauni gaismas rotājumi, kas papildinās jau iespaidīgo elementu klāstu. Valstspilsētā Ogre parādīsies svaigas svētku dekorācijas.
Reizē ar svētku galvenās egles un rotājumu iedegšanu, visā Ogres novadā iemirdzēsies arī sirsnīgās akcijas “Ziemassvētku egļu stāsts” izrotātās egles. Šīs akcijas galvenie svētku atmosfēras radītāji ir iedzīvotāji, nevalstiskās organizācijas, pašvaldības iestādes un uzņēmēji.
Nākamie Muzikālā vilciena reisi paredzēti: 11. decembrī plkst.18.08 ( Rīga-Lielvārde), 1. decembrī plkst. 17.24 (Rīga-Ogre).