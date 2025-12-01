Ciemošanās pie paziņas beidzas ar nāvi: Ogrē aizdomās par slepkavību aizturēta sieviete
Svētdien, 30. novembrī, kādā dzīvoklī Ogrē tika atrasts miris vīrietis ar vairākām durtām brūcēm. Par slepkavību notikuma vietā Valsts policija aizturēja kādu sievieti – bojāgājušā vīrieša paziņu, kura atradās ievērojamā alkohola reibumā. Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess, un tiek skaidrots slepkavības motīvs.
Likumsargi informāciju no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta saņēma ap plkst.18. Mediķi ziņoja, ka kādā dzīvoklī Ogrē atrasts miris vīrietis ar durtām brūcēm.
Ierodoties notikuma vietā, policisti turpat dzīvoklī aizturēja mājokļa saimnieci, kura atradās stiprā alkohola reibumā.
Izmeklēšanā iegūtā informācija liecina, ka noziegums, iespējams, izdarīts svētdienas rītā. Bojāgājušais bijis aizturētās sievietes tuvs paziņa, kurš liktenīgajā dienā bija ieradies ciemos. Policijas rīcībā nav informācijas par iespējamiem iepriekšējiem konfliktiem abu personu starpā.
Saistībā ar notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 116.panta par slepkavību. Par šādu noziegumu likumā paredzēts mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana uz laiku no pieciem līdz 20 gadiem un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem.
Aizturētā sieviete patlaban atrodas izolatorā. Otrdien tiesa lems par drošības līdzekļa – apcietinājuma – piemērošanu. Policija turpina skaidrot notikušā apstākļus un nozieguma motīvu. Notikuma vietā izņemti lietiskie pierādījumi, bet bojāgājušajam nozīmēta ekspertīze.