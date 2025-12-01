Latvijas prokuratūra nekomentē, vai saņemti Ukrainas tiesiskās palīdzības lūgumi saistībā ar korupcijas skandālu
Latvijas prokuratūra patlaban nekomentē, vai Ukrainas varasiestādes vērsušās ar tiesiskās palīdzības lūgumu saistībā ar skandālu ap vērienīgo korupcijas shēmu uzņēmumā "Enerhoatom".
Ukrainā nerimst skandāls ap šo notikumu, un tā dēļ amatus zaudējušas vairākas augstas amatpersonas. Skandāla galvenā figūra ir uzņēmējs Timurs Mindičs, kas medijos tiek raksturots kā prezidenta Volodimira Zelenska draugs.
Tāpat ziņots, ka Ukrainas likumsargi veica kratīšanu Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska kancelejas vadītāja Andrija Jermaka dzīvesvietā. Jermaks iesniedza demisijas rakstu. Jermaks gan paziņojis, ka sadarbosies ar izmeklēšanu, bet pret viņu patlaban nav izvirzītas apsūdzības.
Atsaucoties uz portāla "Sledstvija.Info" noskaidroto, Latvijas Televīzija pagājušajā nedēļā vēstīja, ka Krievijas kinokompānija, kas piederēja bijušajiem Zelenska biznesa partneriem un sadarbojās ar viņu studijā "Kvartal 95", pirms pilna mēroga kara sākuma saņēma 99,5 miljonus rubļu (apmēram 11 miljonus eiro) no Viskrievijas Valsts televīzijas un radio.
Pēc tam biznesu Krievijā ir pārņēmis kāds Igors Zalivskis no Latvijas, kura darbs līdz tam bijis saistīts ar ēku remontdarbiem Lielbritānijā, un viņš piepelnījies arī Norvēģijā.
Par konkrēto personu vārdā Igors Zalivskis līdz šim nav oficiāla apstiprinājuma. Taču Latvijas vēstnieks Ukrainā Andrejs Pildegovičs Latvijas Televīzijai atzinis, ka apmēram pirms nedēļas Kijivā akreditētajiem Eiropas Savienības vēstniekiem bijusi tikšanās ar abu Ukrainas korupcijas apkarošanas struktūru izmeklētājiem saistībā ar "Enerhoatom" lietu. Šajā lietā pavedieni ved uz aptuveni 12 valstīm dažādos kontinentos, un izskanējis arī Latvijas vārds.
"Šajās valstīs reģistrētās kompānijas, iespējams, ir bijušas iesaistītas dažādās shēmās. Konkrētas apsūdzības netika minētas. Netika konkrēti minētas kādas firmas, bet šo 12 valstu sarakstā tika pieminēta Latvija. Reaģējot uz šo informāciju, es turpat, sēdes laikā, paudu gatavību gan no vēstniecības, gan no Ārlietu ministrijas puses visādā veidā operatīvi informēt Latvijas prokuratūru, Latvijas tiesībsargājošās institūcijas, ja tāda palīdzība būs nepieciešama," uzsvēra Pildegovičs. Viņš arī atklāja, ka ir ticies ar vienu no prokuroriem, kas pārrauga šo procesu, atkārtoti apliecinot, ka Latvijas puse vēlas palīdzēt, ja tāda nepieciešamība būs.
Latvijas prokuratūras preses pārstāve Ieva Šomina teica, ka prokuratūra patlaban nekomentēs, vai ir saņemti Ukrainas tiesiskās palīdzības lūgumi.