Sākta ziedojumu vākšana labdarības maratonā "Dod pieci!"
No šodienas sākta ziedojumu vākšana labdarības maratona "Dod pieci!" tīmekļa vietnē "dodpieci.lv", informēja Latvijas Sabiedriskais medijs (LSM).
Ziedojumu vismaz piecu eiro apmērā var apmainīt pret savu mīļāko dziesmu "Latvijas Radio 5" ēterā, lai palīdzētu bērniem un jauniešiem ar neiroloģiskiem kustību traucējumiem, kuriem regulāra rehabilitācija ir izšķiroša cīņā par patstāvību un piepildītu dzīvi.
"Dod pieci!" laikā saziedotie līdzekļi nonāks organizācijas "Ziedot.lv" rīcībā un labdarības organizācija palīdzēs apmaksāt fizioterapijas, ergoterapijas, ārstnieciskās masāžas, ūdensdziedniecības un fizikālās procedūras, kas nav tiešā valsts vai pašvaldības atbildībā vai tām nav pieejams budžeta finansējums, bet būtiski uzlabo bērnu un jauniešu funkcionālo stāvokli.
Tāpat labdarības maratona laikā tiks izgaismots Latvijas iedzīvotāju mazkustīgums un ar to saistītās veselības problēmas, rosinot ikvienu aizdomāties par kustības nozīmi cilvēka fiziskajai un emocionālajai labbūtībai.
No šodienas līdz 18. decembrim tīmekļa vietnē "dodpieci.lv" iespējams apmainīt ziedojumu pret savu mīļāko dziesmu "Latvijas Radio 5" ēterā ar elektronisko norēķinu starpniecību.
Līdz 2026. gada 4. janvārim ikviens Latvijas iedzīvotājs varēs atbalstīt "Dod pieci!", ziedojot "Narvesen" veikalos visā Latvijā. Iegādājoties karsto dzērienu īpašajās "Dod pieci!" krūzēs, 10 centi tiek novirzīti maratona mērķim, atbalstu var sniegt arī ziedojumu kastītēs vai pirkuma brīdī, pievienojot ziedojumu maksājuma summai, norēķinoties ar bankas karti.
No 12. līdz 18. decembrim skaidras un bezskaidras naudas ziedojumi tiks pieņemti arī labdarības maratona stikla studijā Vecrīgā.
Tāpat līdz 2026. gada 6. janvārim, ziedojumi tiks pieņemti "Ziedot.lv" tīmekļa vietnē vai pa tālruni 90204110 (maksa par zvanu pieci eiro).
Labdarības maratons "Dod pieci!" ir daļa no starptautiska projekta "Serious Request", kurā dažādās Eiropas valstīs radiodīdžeji nedēļu raida no īpašas stikla studijas, pievēršot uzmanību konkrētai labdarības maratona izraudzītai grupai vai sabiedriski nozīmīgai tēmai. Ikviens tiek aicināts ziedot līdzekļus apmaiņā pret mīļāko dziesmu radio ēterā.