JV nepavilksies "hipotētiskām šantāžām" par premjera maiņu, norāda Jurēvics
Partiju apvienība "Jaunā vienotība" (JV) nepavilksies "hipotētiskām šantāžām" par premjera maiņu koalīcijas saglabāšanai, intervijā TV3 raidījumā "900 sekundes" norādīja JV vadītājs Edmunds Jurēvics.
Viņš uzsvēra, ka pēc budžeta pieņemšanas, kur varētu rēķināties ar 52 balsīm, visiem trim koalīcijas partneriem būs jāapsēžas pie galda un jāpasaka, vai visi ir gatavi turpināt strādāt, vai arī viss ir nonācis priekšvēlēšanu retorikā. Pēdējās divās nedēļās redzams, ka abi partneri apmainās ar publiskiem apvainojumiem, un tas nenāk par labu nedz valdībai, nedz komandas garam, vērtēja politiķis.
Jurēvics uzsvēra, ka JV ir gatava strādāt, ja abi partneri būs gatavi strādāt, nevis nodarboties ar politisko retoriku.
Tomēr JV savu valdību negāzīs un ar gāzējiem jaunu valdību neveidos, apliecināja partijas līderis. Jautāts par iespēju turpināt sadarbību ar līdzšinējiem partneriem, nomainot premjerministru, Jurēvics akcentēja, ka esošajā valdībā JV uzņēmusies gan premjera lomu, gan arī smagākās ministrijas. "Hipotētiskām šantāžām neesam gatavi pavilkties," uzsvēra politiķis.
Lai arī politiskā situācija ir diezgan neprognozējama, Jurēvica ieskatā pastāv iespēja, ka esošā koalīcija, ja tā vēlas strādāt, var noturēties līdz nākamajām vēlēšanām. "Politikā viss ir iespējams," rezumēja Saeimas deputāts.
Kā ziņots, Saeima šonedēļ plāno noslēgt darbu pie nākamā gada budžeta. Sarunas par budžetu ilgstoši pavada arī bažas par koalīcijas stabilitāti.