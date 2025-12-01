Pirmdienas rītā ceļu stāvoklis Latvijā apmierinošs.
Sabiedrība
Šodien 07:34
Pirmdienas rītā ceļu stāvoklis Latvijā apmierinošs
Pirmdienas rītā braukšanas apstākļi pa Latvijas galvenajiem autoceļiem pārsvarā ir apmierinoši, liecina "Latvijas valsts ceļu" informācija.
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs prognozē, ka gaisa temperatūra šodien Latvijā pārsvarā gaidāma plusos, bet nokrišņi pārsvarā gaidāmi nelieli.
Vienlaikus svētdienas naktī sinoptiķi bija izplatījuši brīdinājumu, ka nakts vidū vietām Latvijā sāka veidoties migla ar redzamību 200-500 metri, kas saglabāsies arī no rīta.