Bijušā "Latvijas dzelzceļa" vadītāja Magoņa kukuļošanas lietā apsūdzētais Osinovskis “klauvējis” pie prokuratūras durvīm
Viens no Igaunijas bagātākajiem cilvēkiem Oļegs Osinovskis pašlaik Latvijā tiek tiesāts par iespējamu kukuļdošanu. Drīzumā viņam jāpabeidz teikt pēdējais vārds apelācijas tiesā. Taču pirms tiesneši dodas gatavot spriedumu, pēc visa spriežot, Osinovskis gribējis panākt vienošanos ar prokuratūru. Osinovska pārstāvji vēl nesen centušies sarunāt tikšanos ar augstu prokuratūras amatpersonu, vēsta LTV raidījums “de facto”. Prokuratūrā raidījumam apstiprināja, ka vienošanās par sodu starp pusēm nav panākta.
Noslēgumam apelācijas tiesā tuvojas pirms desmit gadiem sāktā izmeklēšana pret toreizējo “Latvijas Dzelzceļa” prezidentu Uģi Magoni par gandrīz 500 tūkstošu eiro pieņemšanu no tā brīža Igaunijas bagātākā cilvēka Oļega Osinovska. Pēdējās sēdēs abi teikuši pēdējos vārdus pirms sprieduma pasludināšanas.
“Kāpēc jūs par katru cenu gribat mani iesēdināt cietumā? Kāpēc jūs gribat, lai man konfiscē mana tēva dāvāto zemi? (..) Kāpēc jūs gribat konfiscēt manu draugu dāvātos pulksteņus?” savā pēdējā vārdā oktobrī tiesā sacīja Magonis.
Magoni un Osinovski tiesā par kukuļņemšanu un kukuļdošanu ar mērķi panākt, lai “Latvijas dzelzceļa” meitassabiedrība no Osinovska uzņēmuma nopirktu četras lokomotīves. Turpretim abi apsūdzētie apgalvo, ka Magonim skaidra nauda bankas maisiņā dota, lai viņš pierunātu Krievijas dzelzceļa vadītāju Vladimiru Jakuņinu labot vilcienus Osinovska rūpnīcā Daugavpilī.
Magoņa labās attiecības ar Krievijas dzelzceļa prezidentu nebija noslēpums. Pirms desmit gadiem “de facto” piefiksēja Jakuņina ierašanos uz Magoņa dzimšanas dienas svinībām. Pēdējā vārdā tiesā Magonis agrāko Krievijas kravu plūsmu cauri Latvijai saistīja ar viņa personiskajiem sakariem.
“Pret to, ka Osinovska kungs mani nolēma materiāli pastimulēt, man iebildumu nebija. Jo galu galā kontrakta summa bija milzīga, un tajā, ka Osinovska kungs grib padalīties ar cilvēku, kurš viņam šo naudu nodrošina, neko sliktu neredzēju. Tas drīzāk bija patīkami, ka tavu darbu šāds grib novērtēt,” tiesā skaidroja Magonis.
Abi apsūdzētie pēdējā vārdā izteica pārmetumus gan par to, kā savulaik notikusi noklausīšanās, gan par to, kā atšifrētas sarunas, gan par to, ka tiesas gaitā prokuratūra mainījusi apsūdzības.
“Atšķirībā no šeit sēdošā Uģa Magoņa es neesmu fatālists. Es neticu liktenim, un uzskatu, ka jācīnās līdz galam, līdz pēdējai elpai. Starp citu, Uģis tā nedomā. Viņš saka: “Kāpēc tu tērē laiku un naudu? Mēs neesam vainīgi, mūs vienalga attaisnos.”,” savā pēdējā vārdā pauda Osinovskis.
Pirmajā tiesu instancē Limbažos abus tiešām attaisnoja. Prokuratūra iesniedza protestu, un apelācijas instancē vēlreiz prasa katram četrus gadus cietumā.
Tomēr, pēc visa spriežot, Osinovskis nav gatavs paļauties tikai uz tiesu. “de facto” zināms, ka Osinovska aizstāvji oktobrī lūdza pieņemšanu pie Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta virsprokurora Arvīda Kalniņa. Iesniegumā minēts, ka lietas iztiesāšanas gaitā kļuvuši zināmi “jauni juridiski un faktiskie apstākļi”. Prokuratūra tikšanos atteikusi, jo process atrodas tiesā.
Osinovska vēršanās prokuratūrā liek uzdot jautājumu, vai viņš nevēlas panākt ārpus tiesas vienošanos ar prokuratūru par maigāku sodu pirms tiesa dos savu verdiktu.
Osinovska advokāts Denis Časovskihs apstiprināja “de facto”, ka tikšanās tiešām lūgta, bet mērķis neesot bijis panākt vienošanos: “Man jāuzsver, ka jebkādi mājieni par to, ka lūgums par tikšanos izteikts ar mērķi par iespējamu “darījumu” ar prokuratūru, ir absurds. Šajā tiesas procesa stadijā likums šādu darījumu neatļauj.”
Tomēr vairāki juristi “de facto” pauda pretēju viedokli, ka apsūdzēto un prokuratūras vienošanās ir atļautas līdz tiesa dodas gatavot spriedumu.
“Nav ne jausmas,” par viņa advokātu vēršanos prokuratūrā nosaka Osinovskis. Telefonsarunā ar raidījuma žurnālistu viņš apgalvo, ka pats ar prokuratūras pārstāvjiem tikties neplāno. Osinovskim neesot šaubu, ka viņš tiesu vinnēs, jo apsūdzībai neesot sakara ar realitāti.
Prokuratūrā “de facto” apstiprināja, ka Osinovska pārstāvji ir izteikuši piedāvājumu noslēgt vienošanos, taču tāda nav panākta, jo apsūdzētajam būtu gan jāatzīst vaina, gan jāpanāk abpusēja sapratne par sodu.
No neoficiālas informācijas izriet, ka apsūdzētā Osinovska vārdā izteiktais piedāvājums aprobežojies ar lūgumu prokuratūrai atteikties no apsūdzībām.
Desmit gadus ilgušā procesa laikā šis nav pirmais mēģinājums Osinovskim atbrīvoties no kriminālatbildības. 2015.gadā nogalē Osinovskis informēja KNAB par iespējamu kukuļošanu “LDZ Cargo” konkursā par kravas vagonu iegādi. KNAB sāka izmeklēšanu, kurā pratināja uzņēmēju Māri Martinsonu. “de facto” redzētie dokumenti rāda, ka apmaiņā pret Osinovska sadarbošanos viņa aizstāvība toreiz prasīja Osinovski atbrīvot no kriminālatbildības par kukuļa došanu Magonim. Taču prokuratūra tam nepiekrita, jo otru lietu tā arī neatrisināja.
Osinovskis šovasar sniedza divas garas intervijas savas biznesa partneres Anastasijas Udalovas ziņu portālā nra.lv. Sarunās viņš cita starpā runāja arī par izmeklēšanu pret sevi, un pauda, ka neloģiski ir cilvēkus, kuri maksā nodokļus, izraut no sabiedrības un turēt cietumā. “Šodien Igaunijas tiesa un pat prokuratūra neprasa par ekonomiskajiem noziegumiem reālus cietumsodus. Dažreiz iedot šoka sodu uz divām nedēļām. Viss beidzas ar naudu beigās,” sarunā nra.lv klāstīja Osinovskis.
Uz “de facto” jautājumu, vai sabiedrībai nevajadzētu atklāt, kas ir tie jaunatklātie apstākļi, par ko viņa advokāti gribēja informēt prokuratūru, Osinovskis atbildēja sekojoši: “Kāpēc? Nevajag. Jebkurš advokāts ar prokuratūru sazinās visu laiku. Ja viņiem ir kaut kādas attiecības, lai nodarbojas. Mani tas neuztrauc. Šajā procesa stadijā advokāti vairs nav vajadzīgi, vispār nav vajadzīgi. Tagad mēs lasām pēdējo vārdu, un būs spriedums. Kāpēc man advokāti? Es principā varu viņiem vairs nemaksāt, un viņus atbrīvot. Es, protams, tā nedarīšu.”
Plānots, ka Osinovskis pabeigs tiesā lasīt pēdējo vārdu pēc divām nedēļām. Tad arī tiesa paziņots sprieduma pasludināšanas datumu.