Uģa Magoņa glaunais Baltezera īpašums tagad izskatās nekopts un noplucis

Magonis pats tiesā stāstīja, ka šo pusmiljonu no Osinovska saņēmis nevis kā kukuli, bet gan kā atlīdzību par viņa interešu lobēšanu "Krievijas dzelzceļa" vadībai, lai tā veiktu iepirkumu no Osinovskim piederošā uzņēmuma "Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca". Viņš uzsvēra, ka nauda nebija paredzēta tālākai nodošanai, bet gan tika piedāvāta no Osinovska par ilgstošu Magoņa kā privātpersonas palīdzību vairākos līdzīga rakstura jautājumos. Bijušais "Latvijas dzelzceļa" vadītājs uzsvēra, ka viņam ir ilgstošas draudzīgas attiecības ar toreizējo Krievijas dzelzceļa vadītāju Vladimiru Jakuņinu un viņa vietnieku Vladimiru Morozovu. Magonis akcentēja, ka draudzīgas saites ar abām amatpersonām viņu saistījušas jau pirms stāšanās amatā un turpinās vēl aizvien. Viņš atzīmēja, ka ar šīm personām viņš regulāri sazinās un satiekas, kā arī viņi cits citu apsveic dažādos svētkos. Tāpat Magonis vairākkārt uzsvēra, ka viņš nevienā brīdī nav lūdzis Osinovskim nekādus naudas līdzekļus, taču pēc tam, kad viņam tie tikuši piedāvāti, sapratis, ka viņam nav iebildumu, ka viņa darbs tiek novērtēts.