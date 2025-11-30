Mūžībā devies Emiļa Melngaiļa Liepājas Mūzikas vidusskolas akordeona spēles pasniedzējs Aleksandrs Ļebedevs
Mūžībā devies ilggadējs Emiļa Melngaiļa Liepājas Mūzikas vidusskolas – akordeona spēles skolotājs, komponists, aranžētājs un orķestru vadītājs Aleksandrs Ļebedevs.
"Sērās paziņojam, ka mūžībā devies ilggadējs Emiļa Melngaiļa Liepājas Mūzikas vidusskolas – akordeona spēles skolotājs, komponists, aranžētājs un orķestru vadītājs Aleksandrs Ļebedevs," paziņojusi Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola.
"Viņa devums Liepājas un Kurzemes mūzikas dzīvē ir nenovērtējams. No 1965. gada līdz pat 2006. gadam Aleksandrs Ļebedevs ar nesalīdzināmu profesionalitāti un sirds siltumu veidoja akordeona spēles tradīciju mūsu reģionā. Viņš ir izaudzinājis gandrīz visus Kurzemes akordeona spēles pedagogus, kā arī gadu desmitiem vadījis Lejaskurzemes mūzikas skolu Tautas instrumentu nodaļu darbu. Skolotāja audzēkņi viņu piemin ar cieņu – kā mūziķi, kurš mācīja ne tikai spēlēt, bet arī dzīvot, izturēt grūtības un nenogurstoši tiekties uz izcilību."
"Kā komponists Aleksandrs Ļebedevs bija neparasti daudzpusīgs – viņš radīja mūziku Liliputu cirka uzvedumiem, veidoja dziesmas, deju miniatūras, aranžijas solo un ansambļiem, kā arī veidoja iecienīto skaņdarbu krājumu “Skaņdarbi akordeonam”."
"2012. gadā viņš dibināja “Aleksandra kvartetu” – ansambli ar vairāk nekā 200 viņa aranžētiem skaņdarbiem, kas guva panākumus starptautiskās skatuvēs un kļuva par nozīmīgu Liepājas kultūras dzīves daļu. Skolotājs bija arī kaislīgs kolekcionārs, īpaši džeza mūzikā – ar, iespējams, bagātāko džeza literatūras un ierakstu kolekciju pilsētā."
"Aleksandrs Ļebedevs paliks atmiņās kā augsti godāts pedagogs, kolēģis un Latvijas patriots, kura klātbūtne bagātināja daudzu cilvēku dzīvi. Aicinām pieminēt skolotāju un noskatīties sarunu ar viņu YouTube kanālā."