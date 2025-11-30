Lūk, kādi adventes pasākumi šodien gaidāmi Rīgā
Svētdien, 30. novembrī, galvaspilsētā norisināsies vairāki Pirmās adventes pasākumi.
Plkst. 12.45 pie Rīgas Lutera baznīcas Torņakalnā tiks atklāts Ziemassvētku dārzs. Baznīcas teritorijā būs izvietoti vides un instalāciju objekti, darbosies tirdziņš, radošā darbnīca, foto stūris, kā arī būs iespēja iziet pārdomu ceļu ap baznīcu.
Savukārt kultūras centrā "Iļģuciems" tiks iedegta Iļģuciema svētku egle. Laikā no plkst. 15.00 līdz 17.00 norisināsies masku veidošanas darbnīca, bet no plkst. 17.00 līdz 19.00 notiks ikgadējais rūķu gājiens un egles iedegšana kultūras centra pagalmā. Uz pasākumu apmeklētāji aicināti ņemt līdzi rūķu cepures, kostīmus, lukturīšus un lampiņas, lai gājiens būtu gaišāks un priecīgāks.
Plkst. 18.00 egles iedegšanas pasākums ģimenēm ar bērniem "Brīnums Ziemassvētkos" notiks kultūras pils "Ziemeļblāzma" parkā.
Koncerti:
Pirmajā adventes svētdienā gaidāmi arī vairāki koncerti. Plkst. 15.00 kamerkoris "Konvents" uzstāsies Tallinas ielas kvartāla Angāra koncertzālē koncertsērijā "Klusā pārraide".
Savukārt plkst. 16 koncerts "Kad ziemas nakts visklusākā" izskanēs koncertzālē "Ave Sol" ar senioru sieviešu kora "Amadeus", Saldus kultūras centra senioru sieviešu kora "Draudzība" un Talsu kultūras centra seniora kora "Atbalss" dalību.
Plkst. 19 Pirmās adventes koncerts "Meditācijas" gaidāms arī Rīgas Svētā Jāņa baznīcā. Koncertā muzicēs orķestris "Rīga" un tajā diriģenta Kaspara Ādamsona vadībā orķestris atskaņos programmu, kurā apvienoti latviešu un ārvalstu mūsdienu komponistu darbi un kas iezīmē apcerīgu pārdomu, gaismas meklējumu un iekšējā klusuma laika sākumu.