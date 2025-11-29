Slideno ielu dēļ traumpunktā vērsušies desmitiem pacientu
Slideno ielu dēļ Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas (TOS) uzņemšanas nodaļā šodien piedzīvots pacientu pieplūdums, apliecināja slimnīcā.
Tajā norāda, ka ir pieaudzis ledus traumu skaits, īpaši plaukstu, potīšu un ceļu locītavu, augšstilbu un gūžu rajonā. Visbiežāk tie ir lūzumi, saišu sastiepumi un sasitumi. Traumas pārsvarā gūtas, krītot ārpus mājas, galvenokārt slideno ielu dēļ.
TOS uzsver, ka ledus traumas īpaši bīstamas ir senioriem, jo saistītas ar augšstilbu kaulu un gūžu lūzumu riskiem. Slimnīca aicina seniorus palikt mājās un lūgt tuviniekiem sagādāt nepieciešamās preces.
Šodien TOS traumpunktā uzņemti jau 55 pacienti, no kuriem septiņi stacionēti. Lielākā daļa no pacientiem guvuši ledus traumas.
Jau vēstīts, ka šodien visā Latvijā uz ietvēm un ceļiem veidojas spēcīga atkala.
Vietām Latvijas austrumu daļā, galvenokārt Vidzemē, pēcpusdienā uz autoceļiem, ielām, vadiem, koku zariem un citām virsmām veidosies ļoti stiprs apledojums, brīdina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC)