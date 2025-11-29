No 30. novembra Rīgas ielās dosies svētku tramvajs
Rīgā līdz ar gaismiņām, rotājumiem un pirmajiem svētku pasākumiem ienāk Ziemassvētku noskaņa, un arī sabiedriskais transports gatavs nest līdzi svētku brīnumu. No svētdienas, 30. novembra, pilsētas ielās sāks kursēt īpašais svētku tramvajs, kas no pieturas uz pieturu vedīs ne vien pasažierus, bet arī prieku un svētku noskaņu.
Pārvadātājs atzīst — šajā laikā viņi jūtas gluži kā Ziemassvētku vecīša palīgi, jo katrs brauciens būs kā neliela dāvana pilsētai. Svētku tramvajs būs viegli pamanāms arī tiešsaistes kartē — tas tiks atzīmēts ar Ziemeļbrieža Rūdolfa simbolu, kas ļaus sekot tā maršrutam un sagaidīt mirklī, kad tas pietuvosies.
Paredzēts, ka īpaši izrotātais tramvajs šajos svētkos kļūs par vienu no pilsētas iecienītākajiem gaismas akcentiem un ļaus ikvienam ikdienas braucienu pārvērst mazā, priecīgā piedzīvojumā.