Liepājā plānoti īslaicīgi satiksmes ierobežojumi saistībā ar vēja parka būvniecību
Liepājā līdz 12. decembrim saistībā ar vēja parka būvniecību un turbīnu montāžu Lībiešu ielas posmā tiks ieviesti īslaicīgi satiksmes ierobežojumi ar periodiskām slēgšanām, kas neietekmēs sabiedriskā transporta kustību. Ierobežojumi plānoti 30. novembrī, 4., 5., 9. un 10. decembrī, taču datumi var mainīties laika apstākļu dēļ.
Saistībā ar vēja parka būvniecības darbiem un tam sekojošajiem vēja turbīnu montāžas procesiem pie Lībiešu ielas, Liepājā, tuvākajās nedēļās līdz 12. decembrim tiks ieviesti īslaicīgi satiksmes ierobežojumi. Tie nepieciešami, lai nodrošinātu darba drošību tehnoloģiskā procesa laikā un garantētu drošu tehnikas pārvietošanos.
Tuvākie satiksmes ierobežojumi plānoti 30. novembrī, kad dienas laikā vairākas reizes satiksme Lībiešu ielas posmā no 14. novembra bulvāra līdz Liepājas pilsētas robežai tiks īslaicīgi apturēta uz aptuveni 45–60 minūtēm.
Satiksmes ierobežojumu laikā abos ielas slēguma galos tiks izvietoti elektroniskie displeji, kas informēs par plānoto slēgšanu un rādīs atskaiti līdz ielas atkalatvēršanai.
Atbilstoši pašreizējām darba grafikam satiksmes ierobežojumi ir plānoti 30. novembrī, 4., 5., 9. un 10. decembrī. Vienlaikus norādām, ka precīzie datumi var mainīties, ja nelabvēlīgu laika apstākļu — piemēram, spēcīga vēja — dēļ konkrētajā dienā nebūs iespējams veikt vēja turbīnas montāžas darbus.
Svarīgi: iela netiks slēgta sabiedriskā transporta kustības laikos, tādēļ autobusu satiksme netiks ietekmēta.
Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi aktuālajai informācijai un plānot savu pārvietošanos savlaicīgi.