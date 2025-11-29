Olaines Vēstures un mākslas muzejs nosvinējis 30 gadu jubileju
Olaines Vēstures un mākslas muzejs atzīmē 30 gadu jubileju, izceļot savu izaugsmi no dibināšanas līdz mūsdienīgai kultūras un vēstures institūcijai ar bezmaksas ekspozīcijām, interaktīviem risinājumiem un aktīvu pētniecību. Muzejs turpina stiprināt saikni ar vietējo kopienu un popularizēt Olaines novada materiālo un nemateriālo mantojumu.
21. novembrī Olaines Vēstures un mākslas muzejs svinēja savu 30 gadu jubileju. 1995. gadā, pēc toreizējā Olaines pilsētas domes priekšsēdētāja Ojāra Kienkasa iniciatīvas un ar viņa atbalstu, tika pieņemts nozīmīgs lēmums par muzeja dibināšanu. Tā paša gada 16. oktobrī par muzeja pirmo pārzini un vēlāk arī ilggadējo direktori tika iecelta Ārija Spuņģe, kura ar lielu personīgo ieguldījumu, profesionālu redzējumu un patiesu cieņu pret novada kultūras mantojumu izveidoja muzeja darbības pamatus. Viņas vadībā tika veidots pamatkrājums, izstrādātas pirmās ekspozīcijas un iedibinātas muzeja darba tradīcijas, kas joprojām veido šīs iestādes identitāti.
2017. gadā muzeja vadību pārņēma Liene Johansone-Kuzmina, kuras laikā muzejs piedzīvoja nozīmīgu modernizācijas posmu – pārcelšanos uz mūsdienīgām un labiekārtotām telpām Jelgavas ielā 9, Olainē. Šajā posmā tika izveidotas jaunas, konceptuāli vienotas pastāvīgās ekspozīcijas un ieviesti interaktīvi risinājumi, kas ievērojami paplašināja muzeja iespējas strādāt ar sabiedrību un nodrošināja kvalitatīvu, laikmetīgu apmeklētāja pieredzi.
Pēc tam muzeju vadīja Viktors Andrjuškevičs, kura laikā pastiprinājās pētnieciskā darbība, sadarbība ar izglītības un kultūras iestādēm un novada vēstures izpēte. Šobrīd muzeju vada Māris Ribickis, turpinot modernizācijas un pieejamības nostādnes, attīstot sadarbību ar vietējo kopienu un stiprinot muzeja lomu Olaines kultūrvides veidošanā.
Trīsdesmit gadu laikā Olaines Vēstures un mākslas muzejs kļuvis par nozīmīgu kultūras un vēstures centru, kas pēta, saglabā un popularizē Olaines novada materiālo un nemateriālo mantojumu. Muzejs piedāvā pastāvīgās un mainīgās izstādes, izglītojošās programmas, radošās darbnīcas un lekcijas. Vasarās muzeja teritorijā pie ārvides ekspozīcijas “Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruts” tiek veikti arheoloģiskie pētījumi, kas sniedz jaunas zināšanas par novada vēsturi un kara laiku notikumiem.
Apmeklētājiem bez maksas pieejamas vairākas ekspozīcijas, kas stāsta par purvu veidošanos, Olaines novada attīstību no 17. gadsimta līdz mūsdienām, rūpnīcu darbību ekspozīcijā “Laboratorija” un mākslinieka Andra Rumpētera radošo telpu. Īpašu vietu ieņem arī ārvides ekspozīcija “Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruts”, kas 2018. gadā tika atklāta Jelgavas ielā 5, Olainē, un sniedz unikālu iespēju izzināt kara notikumus dabas vidē.
Šobrīd, atrodoties modernajās telpās Jelgavas ielā 9, muzejs turpina attīstīt gan ekspozīciju saturu, gan inovācijas apmeklētāju pieredzē. Uz šāgada 21. novembri muzeja krājumā atrodas 6086 priekšmeti, no kuriem 2050 ir pamatkrājumā. Muzeja apmeklējums joprojām ir bez maksas, nodrošinot ikvienam iespēju uzzināt vairāk par Olaines novada bagāto vēsturi.
Svinot jubileju, pateicamies muzeja kolektīvam par sirdsdarbu, aizrautību un profesionalitāti, kas padara muzeju par dzīvu, pieejamu un nozīmīgu vietu novadam. Lai tas arī turpmāk pulcē gan vietējos, gan viesus, piedāvājot interaktīvas, izglītojošas un aizraujošas muzeja pieredzes, kas ļauj iepazīt Olaines novada stāstu padziļināti un saistoši!