Pacienti novērtē Liepājas Reģionālās slimnīcas Kardioloģijas nodaļas darbu
Pacientu atsauksmes apliecina Liepājas Reģionālās slimnīcas Kardioloģijas nodaļas augsto profesionalitāti un sirsnīgo attieksmi, kas sniedz drošības sajūtu un atbalstu ārstēšanās laikā. Īpaši izcelta ir rūpīgā aprūpe, skaidra komunikācija un komandas darbs, kas veicina veiksmīgu atveseļošanos.
Liepājas Reģionālās slimnīcas Kardioloģijas nodaļā saņemtās pacientu atsauksmes atklāj patiesi sirsnīgu un profesionālu darbu, ko ik dienu veic nodaļas mediķi. Pacienti augstu novērtē gan ārstu un māsu profesionalitāti, gan cilvēcīgo attieksmi un atbalstu, kas ļauj justies droši un aprūpēti ikvienam, kurš nonāk nodaļas rūpju lokā.
Pacienti uzsver, ka Kardioloģijas nodaļas personāls ir bijis iejūtīgs un atsaucīgs, vienmēr gatavs palīdzēt un skaidrot visu nepieciešamo. Daudzi atzīmē arī ļoti labu apkalpošanu un skaidru informāciju par izmeklējumiem un tālākajiem ārstēšanās soļiem. “Apkalpošana kopumā laba un viss tika paskaidrots kur un kā doties,” apmierināts ar saņemtajiem pakalpojumiem nodaļā ir kāds pacients. Īpaši izcelta ir mediķu profesionālā attieksme, rūpīgā aprūpe un komunikācija, kas sniedz pacientiem mieru un pārliecību ārstēšanās laikā. “Ļoti profesionāls un iejūtīgs kolektīvs, katrs darbinieks bija savu uzdevumu augstumā, liels PALDIES viņiem par to.”
Ne viens vien pacients dalās pateicībā par veiksmīgi veiktām procedūrām un operācijām, kā arī par patīkamo attieksmi izmeklējumu laikā. Tiek slavēta gan kardioloģijas nodaļas komanda, gan operāciju bloka speciālisti, kuri darbu veic ar augstu profesionalitāti. “Ļoti atsaucīgs un profesionāls ārstniecības personāls Kardioloģijas nodaļā, īpaši medmāsas un ārsta palīgs. Arī operāciju blokā personāls ļoti profesionāls un patīkams komunikācijā,” raksta kāds pacients. Tāpat pacienti priecājas par labu ēdināšanu un sakārtotiem apstākļiem nodaļā, kas papildina pozitīvo pieredzi. Kāds cits pacients par ārstēšanos nodaļā raksta: “Atsaucīgi ārsti un personāls, ļoti laba ēdināšana.”
Īpaši pateicības vārdi veltīti gan kardiologiem Nikolajam Sorokinam un Ivetai Šimei, gan visai nodaļas komandai – ārstiem, medmāsām, ārstu palīgiem, māsu palīgiem, sanitāriem un rezidentiem. Pacienti atzīst, ka ikviens nodaļas darbinieks ir sava uzdevuma augstumos, iejūtīgs un uzmanīgs, radot drošu un atbalstošu vidi.
Saņemtās atsauksmes apliecina, ka Kardioloģijas nodaļas komandas profesionālais darbs un cilvēcīgā attieksme veido lielu daļu no pacientu veiksmīgas atveseļošanās un labsajūtas. Paldies ikvienam speciālistam par ieguldīto darbu, sirds siltumu un atdevi!
Liepājas Reģionālā slimnīca sadarbojas ar Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC), lai novērtētu pacientu pieredzi mūsu slimnīcā, piedāvājot aizpildīt aptauju. Pacients saiti no SPKC uz elektronisku aptauju saņem tad, ja ir parakstījis piekrišanu par aptaujas aizpildīšanu.
SPKC t.s. PREM (pacientu ziņotās pieredzes mērījumi) aptauju var aizpildīt jebkurš stacionāra pacients, kurš ir parakstījis piekrišanu reģistratūrā vai stacionāra nodaļā par aptaujas saņemšanu no SPKC. Visi aptaujas jautājumi, to formulējums un skaits ir SPKC radīts un apstiprināts. Slimnīca saņem datus no SPKC anonīmā formā - par pacientu ir redzams ciparu kods un nodaļas ciparu apzīmējums, kurā pacients ir iestājies un no kuras nodaļas ir izrakstījies. Citi personas dati nav zināmi.