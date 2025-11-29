Atsevišķos posmos uz autoceļiem veidosies apledojums.
Sabiedrība
Šodien 16:04
Arī svētdien turpināsies nepatīkami laikapstākļi un autoceļi vietām apledos
Svētdien debesis Latvijā lielākoties klās mākoņi un dažviet gaidāms neliels lietus un slapjš sniegs, atsevišķos posmos uz autoceļiem veidojoties apledojumam, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Naktī uz svētdienu laiks saglabāsies mākoņains, tomēr nokrišņu būs pavisam maz - vien dažviet nedaudz līs vai smidzinās. Minimālā gaisa temperatūra būs -2..+3 grādu robežās, tādēļ vietām uz ceļiem veidosies apledojums.
Svētdien Latvijā pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš, kas dienā pāries dienvidaustrumu, austrumu vējā. Dienas otrajā pusē vietām austrumos veidosies migla, bet atsevišķos posmos ceļi apledos.
Maksimālā gaisa temperatūra svētdien būs 0..+5 grādu robežās.
Rīgā nakts paies ar mākoņainu laiku, bet bez nokrišņiem, un minimālā gaisa temperatūra būs 0..+1 grāds. Arī pa dienu galvaspilsētā nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns dienvidvējš un gaisa temperatūra būs +1..+2 grādi.