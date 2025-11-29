Pasažieru vilcieni Latvijā atpaliek no grafika - pie vainas sliktie laikapstākļi
Sestdien pasažieru elektrovilcienu kustību Latvijā ietekmē kontakttīkla apledojums, tāpēc daudzi vilcieni kavējas.
Kavējumi galvenokārt skar Tukuma un Saulkrastu līnijas, kur sasalstoša lietus dēļ apledojums veidojas nepārtraukti un būtiski apgrūtina vilcienu kustību, pastāstīja ar zīmolu "Vivi" strādājošā uzņēmuma "Pasažieru vilciens" (PV) pārstāve Sigita Paula.
Viņa uzsvēra, ka "Vivi" cenšas pēc iespējas mazinātu kavējumus, un vairākos maršrutos tiks nodrošināti dīzeļvilcieni.
Informācijai par operatīvajām izmaiņām vilcienu kustības grafikā pasažieri aicināti sekot līdzi "Vivi Latvija" mobilajā lietotnē vai tīmekļvietnē "vivi.lv". Jautājumu gadījumā uzņēmums aicina sazināties ar "Vivi" Klientu apkalpošanas centru, zvanot pa diennakts bezmaksas tālruni 8760.
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izplatījis brīdinājumu par atkalu visas dienas garumā. Apledojums veidojas uz autoceļiem, ielām, vadiem, koku zariem un citām virsmām.