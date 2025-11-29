Sestdienas rītā Vidzemē un Latgalē apledo ceļi, īpaši jāuzmanās Smiltenes un Madonas apkārtnē
Šorīt apledojums Vidzemē, Latgalē un valsts centrālajā daļā apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem.
Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 110 ziemas dienesta tehnikas vienības.
Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem:
- Tallinas šoseja (A1) visā posmā;
- Vidzemes šoseja (A2) no Rīgas līdz Augšlīgatnei, un no Raunas pagriezienam līdz Veclaicenei;
- Valmieras šoseja (A3) posmā no Murjāņiem līdz Braslas tiltam;
- Rīgas apvedceļš ( Salaspils-Baltezers) (A4) visā posmā;
- Rīgas apvedceļš ( Salaspils-Babīte ) (A5) visā posmā;
- Daugavpils šosejas (A6) visā posmā;
- Bauskas šoseja (A7) posmā no Ķekavas apvedceļa līdz Dzimtmisai;
- Jelgavas šoseja (A8) posmā no Rīgas līdz Meitenei;
- Liepājas šosejas (A9) posmā no Rīgas līdz Bikstiem;
- Ventspils šoseja (A10) posmā no Rīgas līdz Strazdei;
- Rēzeknes šoseja (A12) no Jēkabpils līdz Varakļāniem;
- autoceļš Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) (A13) no Rušeņicas līdz Medumiem;
- Daugavpils apvedceļš (A14) visā posmā;
- autoceļš Tīnūži–Koknese (P80) no Tīnūžiem līdz Koknesei.
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā, izņemot Bauskas, Rēzeknes, Krāslavas un Liepājas apkārtni.Ļoti apgrūtināti apstākļi ir Smiltenes un Madonas apkārtnē.
Grants ceļu uzturēšana ziemā notiek ar piebraukta sniega kārtu, ko nepieciešamības gadījumā rievo. Rievošanu veic ar greidera vai kravas automašīnas lāpstu, uz brauktuves izveidojot rievotu virsmu. Ja nav izveidojusies sniega kārta, šie darbi ir maz efektīvi.
Grants ceļus nekaisa ar sāli, jo tas atkausē grants virskārtu, kā rezultātā segums pārmitrinās un veidojas bedres un iesēdumi. Bīstamās vietas – pagriezienus, uzkalnus – kaisa ar smilti un rievo. Atkalā un atkusnī grants ceļi var būt ļoti slideni, jo rievas izkūst, bet smilti noskalo kūstošā sniega ūdens.
Autovadītājiem jarēķinās ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, jāatvēl papildu laiks ceļam, jāizvēlas braukšanas ātrums, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī jāievēro droša distance.
Ar braukšanas apstākļiem valsts ceļu tīklā ikviens var iepazīties kartē VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) mājaslapā www.lvceli.lv.
Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai citiem ar satiksmi un ceļu stāvokli saistītiem novērojumiem aicina informēt VSIA Latvijas Valsts ceļi, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, kā arī uzņēmuma kontos sociālās saziņas tīklos X un Facebook.