FOTO: Lietuvas robežsardzes kinoloģes ar suņiem Galaksi un Džoi palīdz latviešiem aizturēt nelegālo migrantu
Divas Lietuvas robežsardzes kinoloģes, kuras devās pieredzes apmaiņas vizītē pie Latvijas kolēģiem, palīdzējušas aizturēt nelegālo migrantu, kurš uzdevies par Kolumbijas pilsoni, informē Lietuvas valsts robežsardze.
Vēlā ceturtdienas vakarā kinoloģes – Lietuvas Valsts robežsardzes (VSAT) Viļņas pārvaldes jaunākā speciāliste Mija Šereikaite un Pagēģu pārvaldes jaunākā speciāliste Birute Jankeviče – kopā ar Latvijas Valsts robežsardzes amatpersonu patrulēja Daugavpils pārvaldes teritorijā.
Pēc norādījuma pārbaudīt aizdomīgu personu, Šereikaites divus gadus vecā vācu aitu suņu šķirnes kucīte Galaksi atrada meklēto vīrieti, pie viņa pieskrēja un sāka riet. Aizturētais uzrādīja, iespējams, viltotus dokumentus un apgalvoja, ka ir Kolumbijas pilsonis.
Drīz pēc tam robežsargi noteica vietu, kurā nelegālais migrants bija šķērsojis Latvijas–Baltkrievijas robežu.
Kinoloģes Šereikaite un Jankeviče kopā ar dienesta suņiem Galaksi un četru gadu veco beļģu aitu suņu šķirnes kucīti Džoi Latvijā uzturas Erasmus+ programmas ietvaros, lai pilnveidotu profesionālās prasmes. Divu nedēļu vizītes laikā viņas kā mobilā patruļa piedalās kājnieku patrulēšanā “zaļajā joslā” gar Latvijas–Baltkrievijas robežu.