Rosina apsūdzēt policistu par vardarbību pret kļūdaini aizdomās turētu velozagli.
112
Šodien 14:43
Rosina apsūdzēt policistu par vardarbību pret kļūdaini aizdomās turētu velozagli
Iekšējās drošības birojs (IDB) nosūtījis kriminālvajāšanas sākšanai lietu pret policistu, kurš, pārsniedzot savas dienesta pilnvaras, pielietojis vardarbību pret personu, kuru kļūdaini noturējis par velosipēda zagli.
Kā informēja IDB, Valsts policijas amatpersonu tiek lūgts saukt pie kriminālvajāšanas par dienesta pilnvaru pārsniegšanu, kas saistīta ar vardarbību, bet pret privātpersonu - par tīšu miesas bojājumu nodarīšanu.
IDB pirmstiesas izmeklēšanā ieguva pierādījumus, ka Valsts policijas amatpersona, atrodoties ārpus dienesta pienākumu pildīšanas, notikuma brīdī stādījās priekšā kā policijas amatpersona un pārsniedza savas dienesta pilnvaras, pielietojot vardarbību pret privātpersonu, kuru kļūdaini turēja aizdomās par velosipēda zādzību.
Vienlaikus konstatēts, ka notikumā iesaistīta arī cita privātpersona, kura, redzot policijas amatpersonas mēģinājumu uzlikt roku dzelžus personai, kas pretojās, tai nodarīja vidēja smaguma miesas bojājumus.