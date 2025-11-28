Bite: traktorists mūsdienās nav tas pats, kas kādreiz ar polšu kabatā
Vai valsts budžets ir “ceļakarte” Latvijas ekonomikai un uzņēmumiem? Par to TV24 raidījumā “Naudas cena” diskutēja AS "Rietumu banka" valdes priekšsēdētāja Jeļena Buraja, SIA "Latvijas Mobilais Telefons" prezidents, Latvijas Aizsardzības industrijas viceprezidents Juris Binde un LDDK prezidents, Zivrūpniecības uzņēmuma SIA "Karavela" valdes priekšsēdētājs, Pārtikas Uzņēmumu federācijas padomes loceklis Andris Bite.
Runājot par ekonomiku, diskusijas dalībnieki pieminēja arī jauno cilvēku motivāciju profesiju izvēlē. “Tīri praktiskā, sadzīviskā līmenī visi saka, ka elektriķis vai mehāniķis nav tā seksīgākā profesija jaunietim, taču viņi ir tie, kas pelna lielāku naudu nekā bankā strādājošie vai skolotājs skolā,” tā Bite.
Viņš ir pārliecināts, ka šī tendence saglabāsies un traktoristi, mehāniķi, būs vieni no pelnošākajiem. Tāpēc, viņaprāt, svarīgi skolā motivēt un palīdzēt jauniešiem izvēlēties sev atbilstīgu un labi apmaksātu profesiju.
Ja daudzviet saglabājušies aizspriedumi, piemēram, par traktorista profesiju, uzņēmējs atgādina, ka tie laiki, kad traktorists brida milzu kirzas zābakos ar polšu kabatā un vienmēr bija piedzēries, sen beigušies. Tagad traktoristi strādā ar miljons vērtu tehniku. “Jo ātrāk parādīsim, ka šis ir tas ceļš, ko iet, jo labāk. Pēc tam var izvēlēties arī augstāko izglītību.”