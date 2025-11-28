VIDEO: šokējošs video atklāj, kā auto Rīgas centrā novērsās no ceļa un iebrauca Daugavā
Rīgas pašvaldības policija publicējusi šokējošu video, kurā redzams, kā tumšas krāsas automašīna vakar, 27. novembrī, pēc plkst. 20.00, veica asu manevru un iebrauca Daugavā.
"Automašīna, braucot virzienā no Vanšu tilta puses pa 11. novembra krastmalu, veica asu manevru un iebrauca Daugavā no kuģīšu piestātnes. Par fiksēto nekavējoties tika nodota informācija Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam un Valsts policijas darbiniekiem. Vienlaikus uz adresi tika norīkota tuvākā pašvaldības policijas Centra pārvaldes ekipāža," ziņo Rīgas pašvaldības policija.
"Ierodoties adresē, no aculieciniekiem noskaidrots, ka transportlīdzeklī atrodas sieviete. Pēcāk personas un nogrimušā transportlīdzekļa meklēšanā tika iesaistīti arī RVPP Drošības uz ūdens pārvaldes darbinieki ar eholotu. Meklēšanas darbi 28. novembrī turpinās," norāda likumsargi.
Jau ziņots, ka šodien glābēji turpina intensīvi meklēt vakar vakarā Daugavā, Rīgā, nogrimušu auto. Plkst. 20.25 VUGD saņēma izsaukums uz Daugavu Rīgā, kur sākotnējā informācija liecināja, ka upē ir iebraukusi vieglā automašīna.
Ierodoties notikuma vietā, glābēji redzēja, ka vieglā automašīna strauji grimst un pazūd ūdenī. Ar eholotu palīdzību tika pārmeklēta upes gultne, lai identificētu iespējamo automašīnas atrašanās vietu. Veicot zemūdens meklēšanas darbus, vienu no šīm vietām pārbaudīja ūdenslīdēji, bet automašīna netika atrasta. Lielās straumes un diennakts tumšā laika dēļ meklēšanas darbi tika pārtraukti neilgi pirms trijiem naktī. Meklēšanas darbi turpinās. Valsts policija par notikušo sākusi kriminālprocesu.