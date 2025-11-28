FOTO: Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija.
Novadu ziņas
Šodien 10:46
Tukuma novada jaunieši apgūst video satura veidošanu, gatavojoties filmas izstrādei par dzīvi laukos
Projekta "Miljoni laukos" ietvaros top videofilma par jauniešu skatījumu uz dzīvi laukos, problēmām un iespējām, kuras sagatavošanai notika meistarklase ar Latvijā augsti novērtēto videogrāfu un ģimnāzijas absolventu Gintu Sprēdi. Nodarbība jauniešiem sniedza praktiskas zināšanas kvalitatīva video satura veidošanā un tehniskajos procesos, kas palīdzēs filmas tapšanā un stiprinās medijpratību.
Viens no projekta "Miljoni laukos" plānotajiem rezultātiem ir videofilma par jauniešu skatījumu uz dzīvi laukos, tur esošajām problēmām un iespējām. Lai kvalitatīvi sagatavotos filmas izstrādei, projekta ietvaros norisinājās tikšanās ar video satura ekspertu.
Uz nodarbību tika aicināts Gints Sprēdis – mūsu ģimnāzijas absolvents un Latvijā augsti novērtēts videogrāfs. Jaunieši guva vērtīgu ieskatu gan kvalitatīva video satura veidošanā, gan tehniskajos procesos, kas nepieciešami profesionālam rezultātam.
Iegūtās zināšanas palīdzēs komandai filmas tapšanas procesā un stiprinās jauniešu prasmes mediju un digitālā satura jomā.