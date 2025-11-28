Rīgā sāks darboties vienotais pašvaldības tālruņa numurs 1201
No 5. janvāra Rīgā sāks darboties vienkāršots vienotais pašvaldības tālruņa numurs 1201, kas turpmāk nodrošinās operatīvu saziņu gan ikdienas jautājumos, gan krīzes situācijās. Numuru būs viegli paturēt atmiņā, jo tas ir tāds pats kā Rīgas dibināšanas gads.
Īsais numurs nodrošina ātru, atpazīstamu un ērtu saziņu. Līdzīga pieeja jau tiek izmantota daudzās lielajās Eiropas pilsētās – Varšavā ir 19115, Kijivā īso numuru sistēma ir plaši attīstīta (1539, 1545, 1547), bet Viļņā darbojas 1664.
Īsajiem numuriem ir būtiska priekšrocība – tos viegli atcerēties, īpaši situācijās, kad mobilā interneta darbība ir traucēta un nav iespējams ātri sameklēt garo numuru.
Numuram 1201 ir arī simboliska nozīme – tas sasaucas ar Rīgas dibināšanas gadu. Tas ļaus rīdziniekiem krīzes brīžos intuitīvi atcerēties, kur zvanīt pēc palīdzības.
Rīgas pašvaldība jau no 1. jūlija ir centralizējusi saziņas sistēmu, apvienojot vairākus līdzšinējos informatīvos tālruņus vienotā bezmaksas numurā 80001201. Tagad šim bezmaksas tālrunim ieviests arī īsais analogs – 1201, kas sāks darboties nākamā gada sākumā. Abus numurus pagaidām varēs izmantot paralēli.
Vienotais pašvaldības tālrunis nodrošina:
- informāciju par pašvaldības pakalpojumiem darba dienās no plkst. 8.00 līdz 18.00;
- ziņojumu pieņemšanu par notikumiem pilsētvidē 24/7 režīmā;
- operatora atzvana iespēju.
Tālruņa darbu nodrošina diennakts operators un vairāki operatori darba laikā, nepieciešamības gadījumā piesaistot papildu resursus. Šāda sistēma ļauj pašvaldībai ātrāk koordinēt informāciju un reaģēt krīzes brīžos. Rīgas pašvaldības uzņēmumu – "Rīgas satiksmes", "Rīgas ūdens", "Rīgas namu pārvaldnieks" u. c. – informatīvie tālruņi pagaidām netiek iekļauti centralizētajā sistēmā.