Novadu ziņas
Šodien 10:31
Valkā top droša un mājīga aprūpes vide bērniem ar īpašām vajadzībām
Ceturtdien, 27. novembrī, Valkas novada pašvaldībā viesojās Valsts sociālās aprūpes centra (VSAC) “Rīga” vadība un Labklājības ministrijas nekustamo īpašumu pārvaldītājs Valsts SIA “Šampētera nams” pārstāves, lai prezentētu konceptu par jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu sociālo pakalpojuma (ĢVPP) infrastruktūru Valkā.
Plānotā apbūve pakalpojuma nodrošināšanai tiks īstenota 10 vietās visā Latvijas teritorijā.
- Valkā to ir paredzēts īstenot zemesgabalā Voldemāra Roberta Zāmuela ielā 2, un tas ir plānots kā viens no pirmajiem infrastruktūras izveides objektiem Latvijā.
- Projekta mērķis ir paaugstināt pakalpojumu kvalitāti un uzlabot pakalpojumu pieejamību valsts sociālās aprūpes centros, izveidojot ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma infrastruktūru, tādējādi sekmējot bērnu un jauniešu ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem neatkarīgas dzīves iespējas un dzīves kvalitātes saglabāšanu vai uzlabošanu.
- Projekta mērķa grupa ir bērni ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem, kuriem funkcionālo traucējumu smaguma pakāpes dēļ nav iespējams nodrošināt aprūpi ģimenē, pie aizbildņa, audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē.
- ĢVPP bērnu projekta būvdarbus zemesgabalā Voldemāra Roberta Zāmuela ielā 2, Valkā plānots uzsākt 2026. gadā.