Tukuma novadā atjaunos sociālos mājokļus
Tukuma novada pašvaldība uzsāk ES līdzfinansētu projektu “Sociālo mājokļu atjaunošana Tukuma novadā”, lai atjaunotu 14 pašvaldības dzīvokļus un nodrošinātu cilvēka cienīgiem dzīves apstākļiem atbilstošus mājokļus sociāli mazaizsargātām personām. Projekta izmaksas ir 278 542,76 EUR, no kuriem 74,76% sedz ERAF, un būvdarbi Slampes pagastā sāksies novembra beigās.
Tukuma novada pašvaldība un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2024. gada 12. novembrī parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 4.3.1.3/1/24/A/033 “Sociālo mājokļu atjaunošana Tukuma novadā” īstenošanu.
Projekta mērķis ir nodrošināt cilvēka cienīgiem dzīves apstākļiem atbilstoša mājokļa pieejamību sociāli un ekonomiski mazaizsargātām personām un samazināt rindas Tukuma novada pašvaldībā šādu mājokļu izīrēšanai.
2025. gada 30. oktobrī noslēgts būvdarbu līgums ar SIA “RRB būvserviss” par 4 dzīvokļu atjaunošanu Slampes pagastā. Būvdarbus plānots uzsākt novembra beigās.
Projekta īstenošanas ietvaros kopumā tiks veikta 14 atsevišķu pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu grupu atjaunošana Tukuma novadā, lai nodrošinātu cilvēka cienīgiem dzīves apstākļiem atbilstošus mājokļus, nodrošinot katrā dzīvoklī tualeti, vannu/dušu un virtuves izlietni un veicot iekštelpu remontu.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 278 542,76 EUR, no kurām 74,76% ir Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums 208 238,57 EUR un 25,24% pašvaldības finansējums 70 304,19 EUR.