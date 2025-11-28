Turpina izskatīt krimināllietu pret Rīgas domes deputātu Brēmani par 102 721 eiro izkrāpšanu
Rīgas pilsētas tiesa šodien plkst. 10.00 turpina skatīt krimināllietu, kurā Rīgas domes deputāts Rūdolfs Brēmanis (SV/AJ) apsūdzēts par Latvijas valstij piederošu 102 721 eiro izkrāpšanu un piesavināšanos diplomāta karjeras laikā.
Prokuratūra iepriekš tiesai nosūtīja krimināllietu apsūdzībā par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī krāpšanu un piesavināšanos lielā apmērā, par ko tiek apsūdzēta Latvijas vēstniecības Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE) amatpersona.
Apsūdzētais, būdams valsts amatpersona ar tiesībām rīkoties ar finanšu līdzekļiem vēstniecības bankas kontā un kā Ārlietu ministrijas darbinieks, laika posmā no 2013. līdz 2016. gadam kopsummā izkrāpa un piesavinājās Latvijai piederošus finanšu līdzekļus vairāk nekā 102 721 eiro apmērā, uzskata prokuratūra. Savas noziedzīgās darbības viņš veica, ļaunprātīgi izmantojot dienesta stāvokli, rīkojoties pretēji tā uzdevumiem un interesēm.
Ārlietu ministrija iepriekš apstiprināja, ka darba attiecības ar Brēmani tika izbeigtas 2017. gada 31. janvārī, savstarpēji vienojoties. Brēmanis kā pilnvarotais lietvedis savulaik vadīja Latvijas vēstniecību AAE Abū Dabī. Brēmanis arī bija Latvijas pastāvīgais pārstāvis Starptautiskajā atjaunojamo energoresursu aģentūrā. Tāpat viņš strādājis par Ārlietu ministrijas Ārējo ekonomisko sakaru veicināšanas nodaļas vadītāju, Latvijas vēstniecības ASV otro sekretāru, kā arī Ārlietu ministrijas politisko un attīstības padomnieku Afganistānā.
Latvijas Televīzijas raidījums "de facto" iepriekš ziņoja, ka bijušā Latvijas vēstniecības pilnvarotā lietveža AAE visplašāk atspoguļotais veikums bija viņa sarīkotās vakariņas 2017. gadā Dubaijā. Brēmanim izdevās sasēdināt pie viena galda toreizējo Valsts prezidentu Raimondu Vējoni, kādu šeihu un uzņēmēju Aināru Šleseru, prezidentam it kā par to iepriekš neko nezinot.
"Es varu teikt tikai to, ka ministrija pieņēma lēmumu [par darba attiecību pārtraukšanu], balsoties uz pietiekami nopietnu informāciju, kas mums tika nodota un kas bija arī mūsu rīcībā, bet sīkāk komentēt es neko nevēlētos tāpēc, ka ir vesela rinda jautājumu, kas tālāk tiek risināti," raidījumam savulaik apliecināja toreizējais ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV).
Atsaucoties uz Uzņēmuma reģistra informāciju, "de facto" vēstīja, ka Valsts drošības dienests 2018. gada decembrī nolēmis uzlikt arestu Brēmaņa kā tobrīd aizdomās turētā mantai. Vēlāk arī stājies spēkā arests viņam piederošā uzņēmuma "Middle East Latvia Holding" kapitāldaļām.