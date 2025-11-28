Valkas novadā izsludina stingru aizliegumu atrasties uz publisko ūdenstilpju ledus.
Novadu ziņas
Šodien 09:45
Valkas novadā izsludina stingru aizliegumu atrasties uz publisko ūdenstilpju ledus
Ņemot vērā mainīgos laikapstākļus, ledus bīstamo stāvokli un meteoroloģiskās prognozes, Valkas novada pašvaldības izpilddirektors 2025. gada 27. novembrī izdevis rīkojumu par publisko ūdenstilpju nedrošā ledus perioda sākumu. No šīs dienas iedzīvotājiem ir aizliegts atrasties uz jebkuras publiskās ūdenstilpes ledus Valkas novada teritorijā.
Aizliegums neattiecas tikai uz zemledus makšķerniekiem, kuri nodrošināti ar visiem nepieciešamajiem drošības līdzekļiem: sertificētu drošības kombinezonu, apavu radzēm, glābšanās pīķiem, vergu ledus biezuma pārbaudei un glābšanas auklu.
Pašvaldība aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem, ievērot noteikumus un neriskēt ar savu un citu drošību.