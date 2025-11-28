No rīta un priekšpusdienā Vidzemē veidosies stiprs apledojums.
Sabiedrība
Šodien 07:50
Sinoptiķi brīdina: rīta pusē un priekšpusdienā Vidzemē veidosies stiprs apledojums
Šodien Vidzemē veidosies stiprs apledojums, brīdina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Dienā debesis būs apmākušās. Vietām gaidāmi nokrišņi - rietumos pārsvarā lietus, bet austrumos - arī slapjš sniegs un atkala jeb sasalstošs lietus. No rīta un priekšpusdienā Vidzemē veidosies stiprs apledojums. Vietām ceļi būs slideni. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu, dienvidu vējš, piekrastē tas pūtīs mēreni stipri, brāzmās 15-17 metriem sekundē. Gaiss iesils līdz 0...+4 grādiem, daudzviet piekrastē - pat līdz +4…+7°.
Rīgā diena būs apmākusies, palaikam gaidāmi nelieli nokrišņi - lietus, rīta stundās arī slapjš sniegs, iespējama atkala. Atsevišķos posmos ielas un ietves būs slidenas. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu, dienvidu vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +1...+2 grādiem.