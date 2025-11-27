Arodbiedrību savienība aicina valdību izvairīties no nepārdomātiem paziņojumiem, kas radītu satraukumu pierobežā
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) aicina valsts augstākās amatpersonas savos izteikumos un lēmumos ievērot maksimālu atbildību, jo īpaši jautājumos, kas skar cilvēkus, kuri dzīvo un strādā pierobežā. "Ikviens nepārdomāts paziņojums par iespējamu dzelzceļa infrastruktūras nojaukšanu, izglītības iestāžu slēgšanu vai citām radikālām izmaiņām var izraisīt lieku, nevajadzīgu satraukumu un nedrošības sajūtu," pauž LBAS.
LBAS uzsver, ka iedzīvotājiem un darba ņēmējiem pierobežas reģionos jau tā ir jārisina virkne sociālekonomisku izaicinājumu un politiski skaļi, rūpīgi neizdiskutēti paziņojumi tikai pastiprina spriedzi. Tādēļ aicinām valdības pārstāvjus, Saeimas deputātus un citus augstākos lēmumu pieņēmējus rīkoties ar augstāko piesardzības un atbildības standartu.
Valsts drošība ir prioritāte, taču tās stiprināšana ir panākama ar pārdomātiem un profesionāli sagatavotiem risinājumiem. Pieņemtajiem lēmumiem jābūt balstītiem faktos, ekspertu izvērtējumos un ilgtermiņa valsts attīstības interesēs, nevis īstermiņā uz politiskiem ieguvumiem un Saeimas vēlēšanu tuvumu.
LBAS aicina izvairīties no nepārbaudītu un rūpīgi neizdiskutētu paziņojumu izplatīšanas, kas var radīt spriedzi un satraukumu; nodrošināt, ka jebkuras izmaiņas infrastruktūrā, izglītībā vai drošības politikā tiek pamatotas, skaidrotas un apspriestas, īpaši ar tiem, kurus tās tieši skar; pieņemt lēmumus, kas veicina ilgtspējīgu attīstību, ekonomisko stabilitāti un sabiedrības drošības sajūtu, nevis to mazināšanu.
LBAS ir gatava iesaistīties dialogā ar valsts institūcijām, sniedzot savu redzējumu un aizstāvot darba ņēmēju intereses, lai pierobežas reģioni saglabātu stabilitāti, drošību un perspektīvu attīstībai.
Liepājā piektdien notiks Militārās padomes sēde, kur Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs uzklausīs Nacionālo bruņoto spēku (NBS) viedokli par iespējamo dzelzceļa sliežu demontāžu.
Valsts prezidents apliecināja, ka izmantos iespēju apspriest šo jautājumu ar Baltijas valstu prezidentiem decembra sākumā Rīgā.