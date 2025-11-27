Valsts valodas aizsardzība kļūst stingrāka - Saeima palielina sodus par pārkāpumiem un necieņu
Saeimas deputāti ceturtdien pirmajā lasījumā atbalstīja "Jaunās vienotības" (JV) Saeimas deputātu sagatavotos grozījumus Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā, kas paredz palielināt sodus par necieņas izrādīšanu pret valsts valodu.
Ar šiem grozījumiem paredzēts palielināt administratīvos sodus par valsts valodas lietošanas noteikumu pārkāpumiem un pastiprināt normas par necieņas izrādīšanu pret valsts valodu.
"Latviešu valoda ir Latvijas kā nacionālas valsts pamats, tās aizsardzība un lietošana ir ne tikai kultūras, bet arī drošības jautājums," uzsver JV Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics, norādot, ka šie grozījumi nav tikai represīvs instruments, bet skaidra valsts nostāja par valsts valodas nozīmīgumu.
Valsts valodas centrs pēdējos gados konstatējis vairāk nekā 4000 pārkāpumu, tostarp gadījumus, kad valsts valoda netiek lietota profesionālo pienākumu veikšanā. Pašreizējie sodi, kas noteikti 2020. gadā, vairs neatbilst ekonomiskajai situācijai un aktuālajai valodas politikai - tādēļ nepieciešama rīcība, uzskata politiskais spēks.
Ar grozījumiem rosināts palielināt naudas soda apmēru gandrīz visos likuma pantos, kas regulē valsts valodas lietojumu.
Šīs izmaiņas skar gan fiziskas, gan juridiskas personas, un tās ir vērstas uz preventīvu ietekmi, lai stiprinātu sabiedrības cieņu pret valsts noteiktajām normām, īpaši valsts valodu.
Fiziskām personām līdz šim sods par dažādiem pārkāpumiem bija robežās no 7 līdz 28 naudas soda vienībām. Tagad šo apmēru tiek piedāvāts palielināt līdz 10-39 vienībām.
Juridiskām personām līdz šim sods bija no 28 līdz 140 naudas soda vienībām, atsevišķos pantos līdz 600 vai 1000 vienībām. Tagad to piedāvāts palielināt līdz 39-1390 vienībām, atkarībā no pārkāpuma smaguma.
Soda apmēru rosināts palielināt arī amatpersonām - no 14-60 naudas soda vienībām līdz 20-84 vienībām.
Tāpat grozījumos iekļauta jauna redakcija 20. pantam - necieņa pret valsts valodu. Politiķi rosina noteikt, ka par klaju necieņas izrādīšanu pret valsts valodu, kā arī par darbībām, kas vērstas uz valsts valodas statusa un nozīmes noniecināšanu, piemēro naudas sodu no 20 līdz 400 naudas soda vienībām. Pašlaik par klaju necieņas izrādīšanu pret valsts valodu piemēro naudas sodu no septiņām līdz 140 naudas soda vienībām.
Viena naudas soda vienība ir 5 eiro.