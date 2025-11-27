Deviņas Baltijas valstu zinātnieces saņem Baltijas stipendiju sievietēm zinātnē
Deviņas Baltijas valstu zinātnieces ceturtdien svinīgā pasākumā saņēma Baltijas stipendiju sievietēm zinātnē, informē Latvijas Zinātņu akadēmijā (LZA).
Konkursā stipendija tiek piešķirta deviņām zinātniecēm no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Katra laureāte saņems 7000 eiro savas pētniecības turpināšanai.
Bioloģijas zinātņu doktorei Montai Brīvībai no Biomedicīnas pētījumu un studiju centra stipendija piešķirta par pētījumu "Precīzijas medicīna onkoloģijā". Viņas darbs saistīts ar genomiku un precīzijas medicīnu, tostarp Latvijas genoma izpēti un datu integrēšanu veselības aprūpē. Šī pieeja nākotnē varētu uzlabot diagnožu precizitāti un ārstēšanas efektivitāti tādās slimībās kā diabēts, onkoloģija un sirds un asinsvadu saslimšanas, norāda LZA.
Stipendiju saņēmusi arī humanitāro zinātņu doktore, Rīgas Stradiņa universitātes pētniece Jana Kukaine par pētījumu "Augu estētika Baltijas laikmetīgajā mākslā: sieviešu stāsti un pieredze". Viņas darbi fokusējas uz feministisko domāšanu, vizuālo kultūru un vides humanitārajām zinātnēm.
Doktora grāda kandidāte, Latvijas Universitātes pētniece Elīna Pavlovska stipendiju saņēmusi par pētījumu "No divdaļiņu sadursmēm līdz kolektīviem stāvokļiem: elektronu korelāciju analīze mezoskopiskos kolaideros". Doktorantūras laikā viņa radījusi modeli elektronu uzvedības analīzei kolaideru ierīcēs, un pētījuma rezultāti šogad publicēti akadēmiskajā žurnālā "Nature".
Šogad Latvijā stipendijai bija pieteikusies 51 pretendente. 38 pieteikumi iesniegti zinātņu doktoru konkursam, bet 13 - doktora grāda kandidāšu konkursam. Lielākā daļa - 33 pieteikumi - vērtēti dabaszinātņu, inženierzinātņu un tehnoloģiju, medicīnas un veselības zinātņu jomā. Savukārt 16 pretendentes pārstāvēja humanitārās un sociālās zinātnes.
Pieteikumus izvērtēja LZA zinātņu nodaļu ekspertu komisijas, bet galīgo lēmumu pieņēma LZA un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas kopīgā ekspertu komisija.
Igaunijā un Lietuvā šogad tika piešķirtas divas stipendijas zinātņu doktorēm un divas doktora grāda kandidātēm dabaszinātņu, inženierzinātņu un tehnoloģiju, medicīnas un veselības zinātņu, lauksaimniecības un veterinārzinātņu jomā, kā arī divas stipendijas zinātņu doktorēm sociālo zinātņu un humanitāro zinātņu jomā.
Igaunijā kopumā tika iesniegti 38 pieteikumi, bet Lietuvā - 78. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, saņemto pieteikumu skaits ir pieaudzis.
Stipendija tika iedibināta 2024. gadā, lai nacionālajos konkursos izvērtētu un sniegtu atbalstu labākajām Baltijas valstu jaunajām zinātniecēm to virzībā uz izcilību zinātnē, kā arī popularizētu jauno zinātnieču sasniegumus un iedrošinātu talantīgākās studentes izvēlēties zinātnieces profesiju.