Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo Arni Eihentālu.
Šodien 20:40
Policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo Arni Eihentālu, kurš pēdējo reizi manīts Siguldā
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1947. gadā dzimušo Arni Eihentālu.
Vīrietis šā gada 24. novembrī ar ķiršu krāsas automašīnu “Škoda Fabia” ar v/n GO9794 izbrauca no adreses Siguldā, Pulkveža Brieža ielā, un aizbrauca Inčukalna virzienā caur Stīveriem. Varēja braukt uz Rīgu.
A.Eihentāla pazīmes: augums ap 174 cm, korpulentas miesas būves (svars ap 140 kg), bez matiem. Nav zināms, kā bija ģērbies. Pārvietojas ar diviem kruķiem.
Valsts policija aicina Inčukalna, Egļupes un Stīveru apkaimes iedzīvotājus pievērst uzmanību, vai apkārtnē nav manīta automašīna ķiršu krāsā “Škoda Fabia” ar v/n GO9794! Gadījumā, ja ir zināma vīrieša vai auto atrašanās vieta, vai arī ir cita noderīga informācija, iedzīvotāji aicināti zvanīt pa tālruņa numuru 67086678 vai 112!