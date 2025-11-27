"Latvijas Radio - 100. 100+ stāsti" atvēršanas svētki Latvijas Universitātē
FOTO: Latvijas Universitātē svinīgi atvērta grāmata par Latvijas Radio simtgadi
Latvijas Universitātes Zinātņu mājas ātrijā svinīgā gaisotnē aizritējuši Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes pētnieku sagatavotās grāmatas "Latvijas Radio - 100. 100+ stāsti" atvēršanas svētki.
Izdevums sniedz vispusīgu ieskatu radio attīstībā gadsimta garumā, izceļot nozīmīgākos notikumus, radošos procesus un personības, kas noteikušas Latvijas Radio profesionālo un saturisko virzību.
Kopumā grāmatā iekļauti 106 stāsti un vairāk nekā 600 attēlu, kas sakārtoti pēc desmitgažu principa no Latvijas Radio dibināšanas dienas - 1925. gada 1. novembra - līdz šim datumam ik pēc katriem nākamajiem 10 gadiem. Vēstures stāstus bagātina arī audio un video pielikumi, kas pieejami ar QR koda starpniecību.
Katrs stāsts veidots kā patstāvīga vienība ar atsevišķu tēmu un autoru skatījumu, tāpēc lasītāji var izvēlēties jebkādu lasīšanas secību. Dažos gadījumos aplūkoti arī notikumi ārpus konkrētās desmitgades robežām, savukārt, lasot darbus pēc kārtas, iespējams sekot Latvijas Radio vēstures attīstībai hronoloģiskā plūsmā.
Izdevumu profesores Vitas Zelčes vadībā sastādījusi fakultātes pētnieku komanda Laura Ardava-Āboliņa, Klinta Ločmele, Raivis Vilūns, Roberts Vīksne, Marita Zitmane, Andris Morkāns, kā arī Humanitāro zinātņu fakultātes vadošais pētnieks Kaspars Zellis.
Zelče norādīja, ka mediju vēsturē galvenokārt uzsvars tiek likts uz medija pirmsākumiem, bet tā darbība ilgākā laikā tiek pētīta reti. Tāpēc izdevumu var uzskatīt par izņēmumu, kas izseko visai medija darbības vēsturei.