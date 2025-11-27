TDA “Rotaļa” aicina uz Ziemassvētku ieskaņas labdarības koncertu
Šī gada 30. novembrī VEF Kultūras pils Tautas deju ansamblis “Rotaļa” un vidējās paaudzes deju kolektīvs “Rotaļa XO” aicina uz Ziemassvētku laika ieskaņas koncertu.
Pirmajā adventē uz Kultūras pils “Ziemeļblāzma” skatuves satiksies 9 deju ansambļiem no dažādām Latvijas pilsētām - Jelgavas, Garkalnes, Siguldas, Valmieras, Ogres un Rīgas -, lai gada tumšākajā laikā dalītos priekā un sirds siltumā, ko spēj dot latviešu tautas deja.
Katrs solis, katra deja nes sirdī sidrabiņu - mirdzumu, ko cilvēks atstāj pasaulē, kad dara labu.
Labos darbus skatītāji un dejotāji būs aicināti veikt jau pirms koncerta, palīdzot mūsu pašiem mazākajiem, četrkājainajiem draugiem. Koncerta dienā norisināsies dzīvnieku patversmes “Labās mājas” labdarības akcija, kuras ietvaros īpaši izveidotā stacijā jau no plkst. 11.00 būs iespējams ziedot patversmei nepieciešamo (vajadzīgo lietu saraksts pieejams patversmes mājaslapā).
Koncertu veido TDA “Rotaļa” un VPDK “Rotaļa XO” mākslinieciskā vadītāja Diāna Gavare kopā ar abu ansambļu dejotājiem. Piedalās tautas deju ansamblis “Rotaļa” (Diāna Gavare), vidējās paaudzes deju kolektīvi “Rotaļa XO” (Diāna Gavare), “Mūsu Lielupe” (Elita Simsone), “Madara” (Viesturs Virza), deju ansamblis “Vizbulīte” (Indra Ozoliņa), jauniešu deju kolektīvs “Sadancis” (Alise Dzērve-Tāluda), tautas deju ansambļi “Lielupe” (Elita Simsone), “Ogre” (Ādams Kristaps Eisaks), “Zelta Sietiņš” (Baiba Šteina).