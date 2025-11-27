Tukumā turpinās Brīvības laukuma un tam piegulošās teritorijas būvdarbi
Tukuma novada pašvaldība īsteno ES līdzfinansētu Brīvības laukuma pārbūves projektu, lai saglabātu tā kā galvenā pilsētas laukuma daudzfunkcionālo nozīmi. Jau pabeigts siltumtrases pirmais posms un atjaunota satiksme Lielajā ielā, turpinot tīklu izbūvi un segumu sagatavošanu ar arheologa uzraudzību.
Tukuma novada pašvaldība 2025. gada jūlijā uzsāka Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 5.1.1.3/1/23/A/008 “Brīvības laukuma un tam piegulošās teritorijas labiekārtojuma pārbūve Tukumā” īstenošanu.
Projekta mērķis ir veikt Brīvības laukuma pārbūvi Tukuma pilsētā, saglabājot laukuma pilsētvides nozīmi kā galvenajam pilsētas laukumam ar daudzfunkcionālu nozīmi.
Būvdarbu ietvaros šobrīd ir pabeigti siltumtrases pirmā posma izbūves darbi gar Brīvības laukumu, un pilnībā atjaunota satiksme pa Lielo ielu gar Brīvības laukumu. Turpinās tīklu izbūve pašā laukuma zonā, kā arī demontāžas un seguma pamatnes sagatavošanas darbi. Visi rakšanas darbi tiek veikti arheologa uzraudzībā.
Projekta kopējās izmaksas ir 2 638 845,50 EUR (t. sk. 21 % PVN). ES fondu projekta attiecināmās izmaksas ir 1 644 337,62 EUR, no kurām Eiropas Savienības fondu finansējums ir 800 000,00 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 844 337,62 EUR. Ārpus projekta izmaksas sastāda 994 507,89 EUR.
Būvdarbus veic SIA “AMATNIEKS”, būvuzraudzību nodrošina SIA “2BIG”, autoruzraudzību veic SIA “MARK ARHITEKTI” un SIA “STRASA KONSULTANTI”. Arheoloģisko uzraudzību un izpēti objektā nodrošina biedrība "Latviešu karavīrs", atbildīgais arheologs Normunds Jērums.