Mērsragā pasta pakalpojumus varēs saņemt tūrisma informācijas centrā
No 4. decembra Mērsragā “Latvijas Pasta” pakalpojumi pārcelsies uz jaunām telpām Mērsraga tūrisma informācijas centrā, Zvejnieku ielā 2, nodrošinot ērtu piekļuvi un apkalpošanu darba dienās no 8.00 līdz 11.00. Iedzīvotājiem pieejamas arī alternatīvas – pakomāti visā Talsu novadā, “Pastnieks mājās” bez papildu maksas un citi klientu centri reģionā.
No 4. decembra mērsradzniekiem „Latvijas Pasta” pakalpojumi būs pieejami jaunās telpās – Mērsraga tūrisma informācijas centrā, Zvejnieku ielā 2.
Mainoties iedzīvotāju paradumiem un attīstoties e-komercijai, „Latvijas Pasts” pagājušajā gadā uzsāka sadarbību ar pašvaldībām, pasta nodaļas ierīkojot tām piederošās telpās. Šāds risinājums sniedz vairākas priekšrocības un būtiskākā no tām – vienā ēkā pieejams daudzveidīgs pakalpojumu klāsts.
Zvejnieku ielā 2, Mērsragā, iedzīvotājiem pakalpojumus nodrošina tūrisma informācijas centrs, un no decembra sākuma tur atradīsies arī pasta nodaļa. Tā turpinās klientus apkalpot katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 11.00.
Ēkai ir nodrošināta ērta piekļuve cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un vecākiem ar bērnu ratiņiem, turpat iespējams novietot arī transportlīdzekļus.
Pasta un maksājumu pakalpojumus klātienē Talsu novadā var saņemt arī klientu centrā „Talsi” (Dundagas iela 18, Talsi), Dundagas pasta nodaļā (Pils iela 1, Dundaga), Valdemārpils pasta nodaļā (Raiņa iela 16, Valdemārpils), Rojas pasta nodaļā (Zvejnieku iela 3, Roja) un Sabiles pasta nodaļā (Rīgas iela 12, Sabile).
Savukārt iedzīvotājiem ārpus reģiona centra bez papildu maksas pieejams pakalpojums „Pastnieks mājās”. Pastnieka apmeklējumu var pieteikt katru darba dienu, sazinoties ar „Latvijas Pasta” klientu atbalsta komandu pa tālruni +37127008001 vai e-pastā info@pasts.lv. Klientu ērtībai par pie pastnieka saņemtajiem pakalpojumiem var norēķināties arī ar bezkontakta maksājumu karti.
Attīstoties e-komercijai, aizvien vairāk klientu novērtē priekšrocības, kas rodas, saņemot vai nosūtot sūtījumus pakomātos. Tie pieejami jebkurā diennakts laikā, turklāt, izveidojot plašāko pakomātu tīklu Latvijā, „Latvijas Pasta” pakomāti pieejami ne tikai lielākajās pilsētās, bet arī reģionos, arī 35 vietās, kur „Latvijas Pasts” ir unikālais pakalpojuma sniedzējs. Talsu novadā tie uzstādīti:
- Rīgas ielā 8, Dundagas ielā 18, Raiņa ielā 26, Talsos;
- Brīvības ielā 12, Stendē;
- Raiņa ielā 16, Valdemārpilī;
- Lielajā ielā 31, Mērsragā;
- Talsu ielā 20, Dundagā;
- Ventspils ielā 9, Sabilē;
- Selgas ielā 2, Rojā;
- „Kastaņās”, Vandzenē;
- „Zītaros”, Kolkā.
Visos uzņēmuma āra pakomātos ir ierīkots atsevišķs nodalījums vēstuļu nosūtīšanai, tāpēc arī Mērsragā turpmāk vēstuļu korespondenci varēs nosūtīt, izmantojot pakomātā integrēto vēstuļu kastīti Lielajā ielā 31.