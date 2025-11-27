Aicina piedalīties metu konkursā "Vides objekti Engures stadionā"
Tukuma novada pašvaldība uzsāk Engures stadiona pārbūvi, lai saglabātu un izceltu Engures zvejniekciema kultūrvēsturisko identitāti, pārvēršot stadionu par daudzfunkcionālu centru. Izsludināts metu konkurss 13 vides objektiem ar balvu fondu 15 000 EUR un iesniegšanas termiņu 2026. gada 6. janvārī.
Tukuma novada pašvaldība ir uzsākusi īstenot projektu “Engures stadiona pārbūve”. Projekta mērķis ir veicināt jūras un zvejas kultūras mantojuma saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm, atjaunojot Engures stadionu un pārvēršot to par daudzfunkcionālu centru, kas atspoguļo Engures kā zvejniekciema unikālās kultūrvēsturiskās vērtības un identitāti.
Projekta realizācijai pašvaldība ir izsludinājusi metu konkursu “Vides objekti Engures stadionā”. Metu konkursa priekšmets ir meti 13 vides objektiem Engures stadionam, kas ietver noteiktu skaitu vides objektus izvietošanai Engures stadionā. Seši no tiem tiks izvietoti stadiona būvdarbu 1. kārtā 2026.gadā, pārējie – citās būvdarbu kārtās (plānots 10 gadu laikā). Metu konkursa mērķis ir rast vienotu radošu konceptu objektiem un formu, kas vizuāli izteiksmīgi un saturiski ietilpīgi akcentē Engures kā piekrastes ciema kultūrvēsturisko vērtību un vienlaikus rada oriģinālu, Engures identitātei atbilstošu vietzīmi.
Konkursa balvu fonds ir 15 000 EUR, kas ietver arī godalgu saņēmēju nomaksātus nodokļus, un meti jāiesniedz līdz 2026. gada 6. janvārim.
Konkursā aicināti piedalīties dalībnieki ar savām idejām un piedāvājumu, kā padarīt Engures stadionu par unikālu vietu. Plašāka informācija par metu konkursu pieejama šeit: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/158726
Projektu līdzfinansē Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonds.