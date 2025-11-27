Stradiņa slimnīcā notiks valsts pētījumu programmas noslēguma konference par veselības aprūpes kvalitāti un kritiskajām jomām
Otrdien, 27. novembrī, no plkst. 9.30 līdz 16.30 Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcā norisināsies valsts pētījumu programmas “Sabiedrības veselība” 3. uzdevuma noslēguma konference. Pasākums notiks PSKUS A1 korpusa ātrijā, Pilsoņu ielā 13, Rīgā.
Projekts ir nozīmīgs visai Latvijas veselības aprūpes sistēmai, jo tas aptver trīs kritiskas jomas – sirds un asinsvadu veselību, onkoloģiju un mātes un bērna veselību. Mērķis ir radīt jaunus risinājumus, kas uzlabotu slimību profilaksi, ārstēšanas kvalitāti un veselības aprūpes pieejamību, kā arī stiprinātu sistēmas efektivitāti un noturību.
Programmas ietvaros veikti pieci būtiski pētījumi. Viens no tiem – randomizēts pētījums SCOREPAD – analizē neinvazīvās diagnostikas FFRct iespējas pacientiem ar perifēro artēriju slimību un slēptu koronāro patoloģiju. Šī metode ļauj precīzāk izvērtēt koronāro artēriju bojājumus un plānot ārstēšanu, samazinot infarkta un kardiovaskulārās mirstības risku.
Otrs pētījumu bloks veltīts veselības aprūpes kvalitātes salīdzinošam izvērtējumam trīs jomās – akūta koronārā sindroma ārstēšanā, kolorektālā vēža terapijā un dzemdību aprūpē. Analīzē identificēti būtiski trūkumi, vienlaikus iezīmējot arī labās prakses piemērus. Pētījuma rezultāti kalpos kā pamats jaunu vadlīniju izstrādei un kvalitātes uzlabošanai Latvijas slimnīcās.
Vēl viens būtisks rezultāts ir pēcdzemdību depresijas riska novērtēšanas instrumenta izstrāde un Edinburgas anketas validēšana, intervējot gandrīz 400 jaunās māmiņas. Konferencē tiks prezentēti pētījuma secinājumi un diskutēts par to, vai riska izvērtēšanu būtu jāiekļauj kā obligātu grūtnieču aprūpes sastāvdaļu.
Konferencē uzstāsies vadošie Latvijas speciālisti – prof. Dainis Krieviņš, prof. Andrejs Ērglis, prof. Sanda Jēgere, dr. Dāvis Sīmanis Putriņš, dr. Antons Rudzāts, dr. Zane Krastiņa un dr. Ance Aumeistere. Paneļdiskusijās tiks analizēti galvenie veselības aprūpes izaicinājumi, identificēti trūkumi un izstrādāti ieteikumi valsts institūcijām un ārstniecības iestādēm.
Uz noslēguma konferenci aicināti veselības nozares valsts iestāžu pārstāvji, slimnīcu vadība, medicīnas profesionāļi, politikas veidotāji, pētnieki un visi interesenti.