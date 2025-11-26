Aicina atsaukties iedzīvotājus, kuri, iespējams, ir cietuši no šī vīrieša.
Iespējams, upuru ir vairāk: policija lūdz atsaukties ikvienu, kurš varētu būt cietis no šī vīrieša
Valsts policija aicina atsaukties no kāda vīrieša iespējamiem pāridarījumiem cietušos, publiskojot arī vīrieša fotogrāfiju.
Zemgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja amatpersonas aicina atsaukties iedzīvotājus, kuri, iespējams, ir cietuši vai kuru rīcībā ir informācija par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas veikti no fotoattēlā redzamā vīrieša puses.
Sazināties ar policiju iespējams, zvanot pa tālruņiem 63004327, 25496880 vai 112.