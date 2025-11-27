Novadu ziņas
Šodien 18:38
Balvu novada skolēnus turpmāk pārvadās jauns elektroautobuss
Balvu novada pašvaldība ir iegādājusies jaunu M3 kategorijas bezemisiju elektroautobusu, kas turpmāk nodrošinās drošu un videi draudzīgu pārvadāšanu. Šis autobuss paredzēts skolēnu transportēšanai.
Autobuss iegādāts ar Eiropas Savienības Atveseļošanās fonda finansējuma atbalstu projekta ''Bezemisiju transportlīdzekļa iegāde skolēnu pārvadāšanai Balvu novadā'' ietvaros.
Autobusā pieejamas 42 sēdvietas, kā arī tā vidusdaļā ir paredzēta viena vieta personai ar invaliditāti, aprīkota ar standarta manuālā ratiņkrēsla rampu. Autobuss ir nodrošināts ar sešām kamerām, kas ļauj vadītājam paplašināt redzamības lauku un paaugstina skolēnu drošību brauciena laikā.
Pēc elektroautobusa saņemšanas 2025. gada 21. novembrī notika pirmais testa brauciens, un pavisam drīz novada skolēni tiks pārvadāti ar jauno M3 kategorijas elektroautobusu.