Latvijas dienvidaustrumiem tuvojas bīstami laikapstākļi. Iedzīvotājus aicina būt uzmanīgiem!
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) brīdina, ka Latvijas dienvidaustrumiem tuvojas bīstami laikapstākļi, kas nesīs stipru sniegu un bīstamu apledojumu.
26.-27.11.2025. pēcpusdienā dienvidaustrumu rajonus sasniegs plaša nokrišņu zona, naktī gaidāms stiprs sniegs ar sniega segas pieaugumu 5 līdz 9 centrimetru robežās.
"Nakts vidū snigšana pāries atkalā jeb sasalstošā lietū - uz ceļiem, vadiem, koku zariem un citām virsmām veidosies ļoti stiprs apledojums," brīdina LVĢMC.
Oranžais laikapstākļu brīdinājums būs spēkā no 26. novembra plkst. 23.00 līdz nākamās dienas plkst. 10.00.
Atkala un tās veidotais apledojums plašās teritorijās traucēs transporta kustību uz ceļiem un dzelzceļiem, kā arī gājēju pārvietošanos u.c. āra aktivitātes. "Izvērtē, vai plānotās āra aktivitātes nav jāatceļ vai jāpārceļ uz citu laiku. Esi ļoti uzmanīgs un ieplāno ilgāku laiku ceļam gan ejot kājām, gan arī braucot ar automašīnu," norāda LVĢMC.
"Izvērtē nepieciešamību doties ārpus telpām, īpaši sastrēgumu stundās. Atkala izraisīs apledojuma veidošanos arī uz citām virsmām, tai skaitā vadiem un koku zariem – tie var noliekties un lūzt. Būtiski palielinās elektropadeves traucējumu risks."
Atkala mitēsies ceturtdienas priekšpusdienas stundās. Sinoptiķi aicina autovadītājus un citus satiksmes dalībniekus būt uzmanīgiem un ievērot drošības pasākumus.