Foto: https://www.facebook.com/LiksnasRomaskatoludraudze
Kultūra
Šodien 08:56
Pie Līksnas dievnama uzstādīti jauni vides objekti
Nobeiguma fāzei tuvojas Līksnas Draudzes biedrības projekts “Jēzus Sirds dārza harmonijai”. Projekta ietvaros ir uzstādīti stacionāri nepārvietojami objekti - interaktīvs āra stends, kurā būs skatāma daudzveidīga audio vizuāla informācija (draudzes vēsture, aktualitātes, sprediķu fragmenti, lūgšanu teksti u.c.) un āra mūzikas instrumenti.
Projekta mērķis ir pilnveidot iepriekš izveidoto vides objektu "Jēzus Sirds dārzs", kas ir ievērojami palielinājis svētceļnieku un tūristu skaitu Līksnas baznīcā un Līksnas un Vaboles pagastu apvienības teritorijā.
Jau šobrīd ikviens apmeklētājs var darboties ar āra mūzikas instrumentiem, kuri papildina Jēzus Sirds dārza sniegto garīgo pieredzi gan bērniem, gan pieaugušajiem, radot dvēseles, dārza un mūzikas harmoniju.
Projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzekļiem atklāta projektu iesniegumu konkursa Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.