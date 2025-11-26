Valmieriešiem būs iespēja tikties ar paralimpisko čempionu Rihardu Snikus
5. decembrī plkst. 17.30 Valmieras Integrētajā bibliotēkā visi laipni aicināti bez maksas noskatīties Ivetas Auniņas dokumentālo filmu “Rihards Snikus. Jātnieka balss”. Būs iespēja tikties ar filmas režisori un scenārija autori Ivetu Auniņu, filmas galveno varoni, izcilo paralimpieti Rihardu Snikus un viņa māsu, asistenti Elīnu Brigmani.
Dokumentālā filma “Rihards Snikus. Jātnieka balss” ir aizkustinošs biogrāfisks stāsts par divkārtējo paralimpisko čempionu Rihardu Snikus, kurš sadzīvo ar cerebrālās triekas sekām. Filma iezīmē viņa ceļu uz Parīzes Paralimpiskajām spēlēm 2024. gadā un izgaismo nozīmīgus pagrieziena punktus sportista dzīvē, ļaujot iejusties galvenā varoņa pasaulē, atklājot, ko viņš domā un jūt. Filma sniedz skatītājam iespēju ne tikai ieraudzīt, bet arī “sadzirdēt” jātnieka balsi – viņa spēku un neatlaidību.
Filma parāda gan ikdienu treniņos un sacensībās, gan Riharda dzīvi ārpus jāšanas sporta – pasākumos pie DJ pults un saimniekojot mājās. Filmā atmiņu stāstos dalās Riharda ģimene, trenere Agnese Rozīte un pirmā trenere Olga Šellere, klases audzinātāja Lauma Ziemele, zirga “King of the Dance” īpašniece Irina Andrusa, kā arī Riharda draugi.
Filma ir Vidzemes Augstskolas Multimediju laboratorijas vadītājas Ivetas Auniņas (Mg.sc.soc.) mākslinieciskās jaunrades projekts Latvijas Kultūras akadēmijas, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas un Latvijas Mākslas akadēmijas kopīgajā profesionālajā doktora studiju programmā “Mākslas”.