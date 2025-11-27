Valka gatavojas Tautas deju festivālam “Latvju bērni danci veda”.
25. novembrī Valkas novada pašvaldībā norisinājās tikšanās ar Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāvjiem, lai gatavotos Tautas deju festivālam “Latvju bērni danci veda”, kas Valkā notiks 2026. gada 6. jūnijā.
Sarunās tika pārrunāti organizatoriskie procesi un uzsvērta festivāla nozīme bērnu un jauniešu iesaistē Dziesmu un deju svētku tradīcijas uzturēšanā un kultūras vērtību apzināšanā.
Tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda” gadu gaitā ir izaudzis par vērienīgu pasākumu, kurš katru gadu notiek kādā no Latvijas pilsētām. Ja festivāla pirmsākumos 1990. gadā Rīgā, Mazajā Ģildē, notika nelieli koncerti, piedalījās 22 kolektīvi un 600 dejotāji, tad šobrīd festivāla dalībnieku skaits mērāms vairākos tūkstošos.