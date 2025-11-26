Siliņa: "nopludinātais ASV miera plāns" bija Krievijas interešu apkopojums
Latvijas premjere Evika Siliņa intervijā TV3 norādījusi, ka aptuveni pirms nedēļas "nopludinātais miera plāns" neesot tas, par ko ASV patiešām gribējusi runāt ar Ukrainu, bet gan Krievijas interešu apkopojums.
Savukārt, komentējot otrdienas vakarā notikušās labas gribas koalīcijas partneru sarunas, Latvijas politiķe sprieda, ka sarunās bijis jūtams, ka visi ir "uz vienas viļņa", tostarp ASV ir gatava pilnībā iesaistīties.
Taujāta, vai un kad kārtējais sarunu raunds varētu novest pie reāla miera, Siliņa atzina, ka to pašlaik nav iespējams pateikt. Skaidrs esot vien tas, ka rīt ASV atzīmējamā Pateicības diena kā datums gala vienošanās panākšanai esot noņemta no darba kārtības. Otrdienas sarunās arī secināts, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins arvien nav gatavs pārtraukt uguni.
Šādos apstākļos ir svarīgi "iet uz priekšu ar iesaldētajiem Krievijas aktīviem", lai tos sāktu izmantot Ukrainas vajadzībām, atzīmēja Siliņa. Tāpat jāiet uz priekšu ar jaunām sankciju paketēm pret Krieviju, sprieda politiķe.
Kā ziņots, otrdienas vakarā labas gribas koalīcijas partneri kopā ar Ukrainas prezidentu un ASV valsts sekretāru pārrunāja atbalstu Ukrainai un tālāku rīcības koordināciju. Pēdējo dienu laikā starptautiski aktīvi tiek apspriests ASV piedāvātais miera plāns, kura pirmā versija Eiropā ir novērtēta kā Ukrainai ļoti neizdevīga un izteikti vērsta uz Krievijas interešu apmierināšanu, tāpēc reģiona politiķi strādā pie plānu koriģēšanas.