VADC lūdz atsaukties: akūti nepieciešamas 0 rēzus negatīvā asinsgrupas asinis

Valsts Asinsdonoru centrs (VADC) ziņo, ka šobrīd akūti nepieciešamas 0 rēzus negatīvās asinsgrupas asinis un aicina atsaukties ikvienu iedzīvotāju, kurš būtu gatavs ziedot.

VADC uzsver, ka šobrīd 0- asins grupas krājumi ir kritiski zemā līmenī un, ziedojot asinis, ikviens var palīdzēt mediķiem sniegt dzīvībai svarīgu palīdzību pacientiem. Asinis iespējams ziedot jebkurā pastāvīgajā ziedošanas vietā un VADC izbraukumos. Vairāk informācijas tīmekļvietnē: donors.lv

