Šodien visā Latvijā skanēs trauksmes sirēnas
Lai pārbaudītu agrīnās brīdināšanas sistēmas darbību, trešdien visā Latvijā uz trīs minūtēm tiks iedarbinās trauksmes sirēnas un uz iedzīvotāju viedtālruņiem nosūtīs šūnu apraides paziņojumu par to iedarbināšanas iemeslu, ziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Trauksmes sirēnu pārbaudes laikā no plkst. 10 līdz plkst. 10.10 trīs minūšu ilgumā skanēs viļņveida signāls, kas nozīmē, ka skaņas signāls skanēs piecas sekundes, tam sekos pārtraukums, un turpināsies atkārtots piecu sekunžu skaņas signāls un pārtraukums, skaidro dienestā.
Lai informētu par šī gada jūlijā Latvijā ieviesto šūnu apraidi, veiktās trauksmes sirēnu pārbaudes un šūnu apraides paziņojuma izsūtīšanas rezultātiem, Iekšlietu ministrija kopā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un Informācijas centru organizēs trešdien plkst. 15.30 preses konferenci.
Plānots, ka tajā piedalīsies iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks Mārtiņš Baltmanis un Iekšlietu ministrijas Informācijas centra pārstāvis.
Trauksmes sirēnu pārbaude tiek veikta, lai konstatētu iespējamus bojājumus vai traucējumus trauksmes sirēnu darbībā un to skaņas signāla dzirdamībā.
Pirmo reizi kopā ar trauksmes sirēnu pārbaudi uz viedtālruņiem visā Latvijā tiks nosūtīts šūnu apraides paziņojums. Šis paziņojums pienāks ar lietotāja uzstādīto īsziņas skaņas signālu un tālruņa vibrāciju. Lai gan testa vidē veiktas dažāda veida pārbaudes, tikai šūnu apraides paziņojuma nosūtīšana uz viedtālruņiem visā Latvijā ļaus pilnībā pārliecināties par sistēmas darbību, norāda dienestā.
Līdz 26. novembrim VUGD aicina iedzīvotājus atjaunināt savu viedtālruņu programmatūru, jo tas ir būtisks apstāklis šo paziņojumu saņemšanai.
VUGD atgādina, ka šūnu apraide ir viena no valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas sastāvdaļām - rīks sabiedrības brīdināšanai ārkārtas situācijās, kas ļauj valstij iedzīvotājiem nodot svarīgus paziņojumus dažu minūšu laikā.
VUGD skaidro, ka šajā dienā iedzīvotājiem nav pamata uztraukties un nekāda turpmākā rīcība nav nepieciešama, jo tā ir kārtējā trauksmes sirēnu pārbaude un pirmā šūnu apraides sistēmas darbības pārbaude.
Gadījumos, ja iedzīvotāji iepriekš nav brīdināti par sirēnu pārbaudi, ir jāieslēdz Latvijas televīzijas kanāls LTV1, LTV7 vai Latvijas Radio informācijas saņemšanai par to ieslēgšanas iemeslu un nepieciešamo rīcību.
VUGD arī aicina viesnīcu administrāciju informēt savus ārvalstu viesus par gaidāmo trauksmes sirēnu pārbaudi, lai nerastos lieki uztraukumi.
Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri atrodas Latvijas teritorijā, mobilo sakaru operatoriem lūgts nosūtīt SMS ar informāciju, ka 26. novembrī plānota trauksmes sirēnu pārbaude.
Ikviens Latvijas iedzīvotājs, kuram ir viedtālrunis, aicināts lejupielādēt un izmantot arī bezmaksas lietotni "112 Latvija", kas sniedz iespēju piezvanīt vai nosūtīt īsziņu uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112, saņemt paziņojumus par iespējamo apdraudējumu un uzzināt, kā rīkoties dažādās bīstamās situācijās.